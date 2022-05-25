Кейт Мосс виступила на захист Джонні Деппа на суді

Супермодель спростувала твердження Ембер Герд про те, що Джонні колись зіштовхнув її зі сходів.

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Триває суд між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд. І на процесі виступив важливий свідок — колишня дівчина Джонні — супермодель Кейт Мосс. Про це пише Daily Mail.

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Герд сама спровокувала Мосс на свідчення, заявивши в залі суду, що боялася під час сварки з Деппом, що він зіштовхне зі сходів її сестру, як він це нібито "колись зробив з Кейт Мосс".

Але супермодель, яка включилася в залі суду з Zoom з Глостершира, Англія, спростувала ці чутки, відповідаючи на запитання адвоката Деппа Бенджаміна Чу. Вона розповіла, що справді впала зі сходів під час відпочинку на Ямайці у 1990-х, але це була випадковість.

"Була злива, ми виходили з кімнати, причому Джонні вийшов раніше за мене, а я послизнулася на сходах і впала вниз. Я пошкодила спину і почала кричати, тому що злякалася, мені було боляче, і я не знала, що зі мною. Джонні прибіг назад, відніс мене до кімнати і надав мені допомогу", — розповіла супермодель.

[ + – ] Кейт Мосс дає свідчення у залі суду

"Джонні ніколи не штовхав мене, не штовхав і не скидав зі сходів", — резюмувала Мосс.

Нагадаємо, Кейт Мосс та Джонні Депп зустрічалися з 1994 по 1998 роки і були найвідомішою парою знаменитостей у той час.

Мосс була на піку своєї слави, коли в неї почалися стосунки з Деппом, який був кумиром молоді завдяки своїм ролям у таких фільмах, як "Едвард руки-ножиці" та "Плакса". Їх познайомив знайомий журналіст. "Відтоді я знала, що ми будемо разом. Ми просто сиділи і базікали про всяку нісенітницю, і більше не хотіли розлучатися", — згадувала пізніше Кейт.

Вони також прославилися тим, що часто вживали алкоголь і наркотики, і ночі безперервно проводили в нічних клубах. Одним з їхніх улюблених закладів був Viper Room у Лос-Анджелесі, яким володів Депп і де вони часто влаштовували вечірки з Джаредом Лето, Кіану Рівзом та Шарліз Терон.

Вони зустрілися, коли Мосс було 20, а йому — 31 рік, Депп наливав їй ванни з шампанського, знайомив із літературою, поезією та мистецтвом. Легенда свідчить, що вони кохалися в кожній з 63 спалень розкішного готелю Chateau Marmont.

Пізніше Мосс визнавала, що завдяки Деппу полюбила читати і виробила свій власний смак.

[ + – ] Кейт Мосс та Джонні Депп на 51-му Канському кінофестивалі на прем'єрі фільму "Страх і ненависть у Лас-Вегасі" Фото: Getty Images

Але 1998 року вони розлучилися, причому саме Депп її покинув. А через кілька тижнів він познайомився з Ванессою Параді і ще через три місяці вона вже чекала від нього дитину. Незабаром після цього Кейт вперше потрапила до реабілітаційного центру і, за її власним зізнанням, плакала "роками".

"Вона була просто щиро в нього закохана. Кейт постійно говорила про Джонні і про те, яким він був чудовим: як дбав про неї і оберігав її. Секрет їхніх стосунків полягав у романтиці — він зробив би для неї все, що завгодно", — розповідало джерело, близьке до пари.

Після розлучення Депп підтримав Мосс, коли у 2005 році її сфотографували за вживанням речовини, схожої на кокаїн. Модні будинки розірвали з нею контракти, сама Кейт уплуталася у стосунки зі скандальним музикантом Пітом Доерті. Але Джонні був одним із небагатьох, хто турбувався і дбав про неї. Тепер у Кейт з'явився шанс відплатити за послугу.