Кейт Мосс выступила в защиту Джонни Деппа на суде

Супермодель опровергла утверждение Эмбер Херд о том, что Джонни когда-то столкнул ее с лестницы

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Продолжается суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. И на процессе выступил важный свидетель – бывшая девушка Джонни – супермодель Кейт Мосс. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Херд сама спровоцировала Мосс на показания, заявив в зале суда, что боялась во время ссоры с Деппом, что он столкнет с лестницы ее сестру, как он это якобы "когда-то сделал с Кейт Мосс".

Но супермодель, которая включилась в зале суда по Zoom из Глостершира, Англия, опровергла эти слухи, отвечая на вопрос адвоката Деппа Бенджамина Чу. Она рассказала, что действительно упала с лестницы во время отдыха на Ямайке в 1990-х, но это была случайность.

"Был ливень, мы выходили из комнаты, причем Джонни вышел раньше меня, а я поскользнулась на лестнице и упала вниз. Я повредила спину и начала кричать, потому что испугалась, мне было больно, и я не знала, что со мной. Джонни прибежал обратно, отнес меня в комнату и оказал мне помощь", — рассказала, как все было супермодель.

[ + – ] Кейт Мосс дает показания в зале суда

"Джонни никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы", — резюмировала Мосс.

Напомним, Кейт Мосс и Джонни Депп встречались с 1994 по 1998 гг. и были самой известной парой знаменитостей в то время.

Мосс была на пике своей славы, когда у нее начались отношения с Деппом, который был кумиром молодежи благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Эдвард руки-ножницы" и "Плакса". Их познакомил знакомый журналист. "С того момента я знала, что мы будем вместе. Мы просто сидели и болтали о всякой чепухе, и больше не хотели расставаться", — вспоминала позже Кейт.

Они также прославились тем, что частенько употребляли алкоголь и наркотики, и ночи напролет проводили в ночных клубах. Одним из их любимых заведений был Viper Room в Лос-Анджелесе, которым владел Депп и где они частенько устраивали вечеринки с Джаредом Лето, Киану Ривзом и Шарлиз Терон.

Они встретились, когда Мосс было 20, а ему – 31 год, Депп наливал ей ванны из шампанского, знакомил с литературой, поэзией и искусством. Легенда гласит, что они занимались любовью в каждой из 63 спален шикарного отеля Chateau Marmont.

Позже Мосс признавала, что именно благодаря Деппу полюбила читать и выработала свой собственный вкус.

[ + – ] Кейт Мосс и Джонни Депп на 51-м Каннском кинофестивале на премьере фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Фото: Getty Images

Но в 1998 году они расстались, причем именно Депп ее бросил. А через несколько недель он познакомился с Ванессой Паради и еще через три месяца она уже ждала от него ребенка. Вскоре после этого Кейт впервые попала в реабилитационный центр и, по ее собственному признанию, плакала "годами".

"Она была просто искренне в него влюблена. Кейт постоянно говорила о Джонни и о том, каким он был чудесным: как заботился о ней и оберегал ее. Секрет их отношений заключался в романтике — он сделал бы для нее все, что угодно", — рассказывал источник, близкий к паре.

После расставания Депп поддержал Мосс, когда в 2005 году ее сфотографировали за употреблением вещества, похожего на кокаин. Модные дома разорвали с ней контракты, сама Кейт ввязалась в отношения со скандальным музыкантом Питом Доэрти. Но Джонни был одним из немногих, кто беспокоился и заботился о ней. Теперь у Кейт появился шанс отплатить за услугу.