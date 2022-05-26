Джонни Депп намекнул, что Эмбер Херд получила роль в "Аквамене" после его звонка в студию

Эмбер утверждает, что получила роль в фильме "на прослушивании"

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Продолжается судебное разбирательство между 58-летним Джонни Деппом и его бывшей женой, 36-летней Эмбер Херд. И теперь всплыла информация о том, что Эмбер, вероятно, получила звездную роль в фильме "Аквамен" по протекции своего бывшего мужа. Об этом пишет Newsweek.

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Джонни Депп оспорил утверждения Эмбер Херд о том, что он не помог ей получить роль Меры в фильме "Аквамен" 2018 года.

В суде воспроизвели запись ссоры актеров и Камилла Васкес отметила, что там "мистер Депп упоминает фильм "Аквамен".

Херд это подтвердила, но на вопрос, получила ли она эту роль, благодаря бывшему мужу, ответила отрицательно.

"Нет, мисс Васкес. Я получила эту роль на прослушивании. Вот как это работает", — заявила Херд в зале суда.

Но когда показания давал Депп, то он упомянул, что главы Warner Bros. беспокоились по поводу съемок в Австралии и раздумывали над тем, давать ли роль Эмбер. А так как он работал с ними и всех знал, то сделал пару звонков по просьбе жены. Со съемками Эмбер Херд в этой стране могли быть проблемы, потому как в 2015 году она незаконно ввозила в Австралию своих собак. Это несерьезное нарушение, но киномагнаты переживали, не запретят ли актрисе въезд. Тогда дело закончилось мирно, а Херд извинялась, что не отправила своих терьеров Пистоля и Бу на обязательный 20-дневный карантин.

"В течение нескольких лет у меня был контракт на несколько фильмов с Warner Bros., так что мы вели совместный бизнес. Так что я знал этих людей. Я снимался с ними в фильмах. Поэтому Херд спросила меня, не хочу ли я поговорить с ними. Я позвонил и поговорил с тремя руководителями Warner высшего эшелона — Кевином Цуджихарой, Сью Кролл и Грегом Сильверштейном", — ответил Депп.

"Я могу только сказать, что в конечном итоге она получила работу в фильме. Так что, надеюсь, я в какой-то степени обуздал их беспокойство", — резюмировал Депп.

Также Херд признала, что ее роль в сиквеле "Аквамена" сильно сократили, хоть она и "боролась".

[ + – ] Эмбер Херд в роли Меры Фото: Скриншот

"Я боролась, чтобы остаться в фильме и меня услышали. Но я не знаю, сколько экранного времени со мной вырезали. В новой версии сценария было вырезано кое-что, они много убрали", — призналась актриса в суде. Поклонники Деппа были уверены, что Эмбер убрали из сиквела из-за скандального суда, но на студии пояснили, что сделали это, потому что между исполнителем главной роли – Джейсоном Момоа и Эмбер Херд не было "химии". Так, актриса появится в сиквеле не более, чем на 10 минут.

Ранее, в защиту Деппа выступила его бывшая девушка – супермодель Кейт Мосс. Она опровергла, что актер когда-либо причинял ей вред.