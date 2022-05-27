Шакірі загрожує тюремний термін за несплату податків

Співачка заборгувала Іспанії 15 мільйонів доларів.

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Іспанський суд скасував апеляцію Шакіри у справі про податкове шахрайство. Знаменитість раніше звинувачували в тому, що вона заборгувала країні близько 15 мільйонів доларів податків із грошей, які вона заробила у 2012-2014 роках. Про це повідомляють у виданні People.

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Сторона захисту стверджує, що Шакіра не докладала зусиль, щоб мати намір приховати свій дохід, і вся справа це непорозуміння. Справа у тому, що більшу частину часу у 2012-2014 роках співачка жила на Багамах, оскільки є резиденткою цієї країни. Відповідно до іспанського законодавства, ті, хто проводять в Іспанії менше 183 днів на рік, несуть відповідальність лише за дохід, отриманий усередині країни.

Проте суд ухвалив, що доказів про інше місце проживання Шакіри в ті роки, крім Іспанії, замало. За словами прокурорів, Шакіра вдавала, що не жила на той час Іспанії і виводила отримані гроші на рахунки в офшорах. Тому апеляцію відхилили.

Якщо Шакіру визнають винною в ухиленні від сплати податків, їй загрожує штраф та ув'язнення. У виданні додають, що співачка може уникнути в'язниці, оскільки вперше порушує закон, якщо термін її покарання не перевищує двох років.

Нагадаємо, судовий процес, у якому Шакіру звинувачують у ухиленні від сплати податків, розпочався у січні 2018 року. У лютому того ж року співачка виплатила майже 25 мільйонів доларів у вигляді податків. Представники Шакіри повідомляли, що поведінка співачки у податкових питаннях завжди була бездоганною у всіх країнах, де їй доводилося сплачувати податки. Тому адвокати співачки планують до кінця захищати невинність своєї клієнтки.

Фокус раніше розповідав про те, що російська співачка Жасмін може втратити все своє майно через борг у 300 млн. рублів. Гроші московському банку її покійний батько Лев Манахімов. Він був поручителем у якоїсь Наталі Бертової, яка взяла кредит, і заклав усе своє майно. Після смерті батька його боргові зобов'язання перейшли до співачки та її брата Анатолія.

Також Фокус уважно стежить за судовим процесом Джонні Деппа та його колишньої дружини Ембер Герд. Актор подав цивільний позов на 50 млн. доларів проти колишньої дружини у справі про наклеп. Нещодавно стало відомо, що фанати Деппа загрожують Ембер Герд розправою.