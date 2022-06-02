Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике из-за его измен - СМИ

Пара была вместе 11 лет, но не состояла в официальном браке.

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Не успели затихнуть разговоры в СМИ о том, что колумбийской певице Шакире грозит тюрьма за неуплату налогов, и вот новый удар. Знаменитость рассталась со своим возлюбленным, известным футболистом Жераром Пике, так как он изменил ей с другой женщиной. Об этом сообщает испанское издание Еlperiodico со ссылкой на свои источники.

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"Певица застукала его с другим, и они собираются расстаться", — говорят источники издания. Предполагаемая любовница футболиста — местная танцовщица. Жерар Пике признал факт измены и в этот же день съехал с их общей квартиры.

По информации СМИ, он несколько недель живет в своей холостяцкой квартире отдельно от Шакиры и часто посещает вместе с другом по команде Рики Пучом ночные клубы Bling Bling и Patron в Барселоне. Издание утверждает, что футболиста "видели в сопровождении других женщин". Он часто находится в клубах до 2-3 часов ночи, несмотря на утренние тренировки.

[ + – ] У Шакира и Пике двое сыновей - Милан и Саша Фото: Getty Images

Напомним, Жерар Пике и Шакира встречаются с 2011 года, но не состоят в официальном браке. Они познакомились на съемках музыкального клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa), которая стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010 года. Их считали одной из самых романтичных звездных пар. Ради Пике и их двоих сыновей — девятилетнего Милана и семилетнего Саши — Шакира надолго отказалась от продолжительных гастрольных туров. Певица хотела совсем уйти со сцены, но футболист отговорил ее.

У Шакиры и Пике день рождения в один день с разницей в десять лет.

Фокус ранее писал о том, что певице Шакире грозит тюремный срок. Дело в том, что она задолжала Испании налогов на сумму около 15 миллионов долларов с доходов, которые получила в 2012-2014 годах. Адвокаты артистки заверяют, что она законопослушная гражданка, и подобная ситуация скорее недоразумение. В тот период своей жизни Шакира много времени проводила за пределами Испании, а по законам страны, если граждане находятся 180 дней за границей, они должны платить налоги только в том случае, если зарабатывают деньги в Испании. Однако судьи оказались беспрекословны. Певице отказали в апелляции по делу. Если ее признают виновной, Шакире грозит штраф и тюремный срок.