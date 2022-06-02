Шакіра розлучилася з футболістом Жераром Піке через його зради, — ЗМІ

Пара була разом 11 років, але не в офіційному шлюбі.

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Не встигли затихнути розмови у ЗМІ про те, що колумбійській співачці Шакірі загрожує в'язниця за несплату податків і ось новий удар. Знаменитість розлучилася зі своїм коханим, відомим футболістом Жераром Піке, оскільки він зрадив їй з іншою жінкою. Про це повідомляє іспанське видання Еlperiodico із посиланням на свої джерела.

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"Співачка застукала його з іншим, і вони збираються розлучитися", — кажуть джерела. Ймовірна коханка футболіста — місцева танцівниця. Жерар Піке визнав факт зради й цього ж дня з'їхав із їхньої спільної квартири.

За інформацією ЗМІ, він кілька тижнів живе у своїй холостяцькій квартирі окремо від Шакіри та часто відвідує разом з другом за командою Рікі Пучем нічні клуби Bling Bling та Patron у Барселоні. Видання стверджує, що футболіста "бачили у супроводі інших жінок". Він часто знаходиться в клубах до 2-3 години ночі, попри ранкові тренування.

[ + – ] У Шакіра та Піке двоє синів — Мілан та Саша Фото: Getty Images

Нагадаємо, Жерар Піке і Шакіра зустрічаються з 2011 року, але не перебувають в офіційному шлюбі. Вони ознайомилися на зйомках музичного кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa), яка стала офіційним гімном чемпіонату світу з футболу 2010 року. Їх вважали однією з найромантичніших зіркових пар. Заради Піке та їхніх двох синів — дев'ятирічного Мілана та семирічного Сашка — Шакіра надовго відмовилася від тривалих гастрольних турів. Співачка хотіла зовсім піти зі сцени, але футболіст відмовив її.

Шакіра і Піке мають день народження в один день з різницею в десять років.

Фокус раніше писав, що співачці Шакірі загрожує тюремний термін. Річ у тому, що вона заборгувала Іспанії податків на суму близько 15 мільйонів доларів із доходів, які отримала у 2012-2014 роках. Адвокати артистки запевняють, що вона є законослухняною громадянкою, і така ситуація ймовірніше непорозуміння. В той період свого життя Шакіра багато часу проводила за межами Іспанії, а за законами країни, якщо громадяни перебувають 180 днів за кордоном, вони мають сплачувати податки лише в тому разі, якщо заробляють гроші в Іспанії. Проте судді виявилися беззаперечними. Співачці відмовили в апеляції у справі. Якщо її визнають винною, Шакірі загрожує штраф та тюремний термін.