Іспанська прокуратура вимагає 8-річного ув'язнення Шакіри

Окрім цього, прокуратура вимагає сплати штрафу у розмірі 23 млн євро.

45-річна колумбійська співачка Шакіра може бути засуджена до 8 років ув'язнення. Про це пише Reuters.

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Іспанська прокуратура напередодні попросила для артистки понад вісім років ув'язнення та штраф у понад 23 мільйони євро (приблизно 857 мільйонів гривень) у справі про податкове шахрайство на суму 14,5 млн євро.

Сама співачка та її адвокати наразі ще не прокоментували новий хід скандальної справи.

За певний час до нової заяви іспанської прокуратури колумбійська знаменитість відхилила пропозицію закрити справу про шахрайство, у якій її звинувачують щодо несплати податків у період з 2012 по 2014 рік. Як зазначає сама співачка та її представники, у цей час Шакіра жила не в Іспанії, а її офіційна резиденція була розташована на Багамах.

[ + – ] Шакіра Фото: Getty Images

45-річна співачка готова постати перед судом замість того, щоб прийняти угоду, запропоновану іспанською прокуратурою задля врегулювання звинувачень. Адже, за даними прокуратури, Шакіра обманула уряд Іспанії на 14,5 млн євро, не сплачуючи податки зі своєї діяльності.

Співачка "вірить у свою невинуватість і вирішила залишити це питання в руках закону", — йдеться в заяві PR-компанії Llorente y Cuenca.

[ + – ] Шакіра з дітьми Фото: Instagram shakira

Представники Шакіри повідомили, що вона внесла суму, як відомо, співачка винна, у податкове управління Іспанії, то ж наразі артистка не має непогашених податкових боргів.

Нагадаємо, нещодавно Шакіру з дітьми помітили на одному з пляжів Мексики.

Також Фокус уважно слідкує за гучним розлученням Шакіри й іспанського футболіста Жерара Піке. Пара виховує двох неповнолітніх дітей.