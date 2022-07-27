Після гучного розставання. Шакіра завезла своїх дітей у Мексику (фото)

Артистка виховує двох синів від футболіста Жерара Піке.

45-річна колумбійська співачка Шакіра привезла своїх дітей до Мексики на відпочинок. Про це пише Daily Mail.

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Після гучного розриву з футболістом Жераром Піке артистка вирушила відпочивати з їхніми спільними дітьми — Сашею та Міланом. На одному з пляжів Кабо-Сан-Лукас папараці помітили співачку та її синів.

Для відпочинку під липневим сонцем Шакіра обрала лавандовий комплект — спортивний топ та шорти з бахромою.

[ + – ] Шакіра із синами у Мексиці

Колумбійська співачка та 35-річний іспанський футболіст розійшлися на початку літа 2022 через численні зради Піке. За понад 10 років стосунків пара так і не уклала шлюб, проте виховує двох неповнолітніх синів, заради яких Шакіра та Жерар навіть після розставання проводили разом час.

Як відомо, незадовго після звістки про розрив пари Жерар Піке кинув свою останню коханку, аби возз'єднатися зі співачкою, проте Шакіра закрила це питання.

Проте футболіст "Барселони" та співачка не можуть домовитись про те, де житимуть їхні діти. Піке хоче, щоб вони з Шакірою залишились у Барселоні. А от сама артистка планує перебратись з ними до США.

Нагадаємо, після скандального розставання Шакіра стала інвестором крупної компанії.

Також Фокус писав про те, як Шакіра реагує на розрив з відомим футболістом.