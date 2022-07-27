После громкого расставания. Шакира отвезла своих детей в Мексику (фото)

Артистка воспитывает двух сыновей от футболиста Жерара Пике.

45-летняя колумбийская певица Шакира привезла своих детей в Мексику на отдых. Об этом пишет Daily Mail.

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После громкого разрыва с футболистом Жераром Пике артистка отправилась отдыхать с их общими детьми Сашей и Миланом. На одном из пляжей Кабо-Сан-Лукас папарацци заметили певицу и ее сыновей.

Для отдыха под июльским солнцем Шакира выбрала лавандовый комплект — спортивный топ и шорты с бахромой.

[ + – ] Шакира с сыновьями в Мексике

Колумбийская певица и 35-летний испанский футболист разошлись в начале лета 2022 из-за многочисленных измен Пике. За более чем 10 лет отношений пара так и не заключила брак, однако воспитывает двух несовершеннолетних сыновей, ради которых Шакира и Жерар даже после расставания проводили вместе время.

Как известно, незадолго после известия о разрыве пары Жерар Пике бросил свою последнюю любовницу, чтобы воссоединиться с певицей, но Шакира уже закрыла этот вопрос.

Однако футболист "Барселоны" и певица не могут договориться о том, где будут жить их дети. Пике хочет, чтобы они с Шакирой остались в Барселоне. А вот сама артистка планирует перебраться с ними в США.

Напомним, после скандального расставания Шакира стала инвестором крупной компании.

Также Фокус писал о том, как Шакира реагирует на разрыв с известным футболистом.