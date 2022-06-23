Стало известно, как Шакира реагирует на расставание с Пике

Певица намерена отвечать на семейную драму счастливыми фотографиями.

Прошло чуть меньше месяца с тех пор, как 45-летняя колумбийская певица Шакира и защитник "Барселоны" Жерар Пике объявили о расставании после 11 лет совместной жизни. Причиной разрыва стала измена бывшего возлюбленного артистки. Она застала его с другой женщиной, после чего пара решила разорвать отношения. С того момента певица предпочла не комментировать подробности своей личной жизни.

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Как пишет Daily mail, на днях папарацци сфотографировали Шакиру за рулем автомобиля. Певица выглядела очень подавленной. Снимок сделали после того как ее бывший возлюбленный Жерар Пике попал в заголовки газет из-за фотографии, на которой он ужинает с загадочной блондинкой в одном из ресторанов в Стокгольме.

Несмотря на это, публично Шакира не намерена показывать свои страдания. Судя по ее социальным сетям, певица решила взять себя в руки и сосредоточиться на работе. Последние несколько дней артистка стала активно публиковать в своем Twitter видеоролики с шоу "Танцы с собой ", в том числе GIF, на которых выглядит очень счастливой.

Вероятно, Шакира намерена именно так реагировать на драму, которая произошла в ее семье.

Напомним, в пятницу вечером в социальных сетях появилось фото Пике с неизвестной блондинкой на вечеринке в Стокгольме. Снимок опубликовала владелица ресторана Катрин Житомерской, после того как Жерар отказался поздороваться с ее сыном, который обожает футбол

Катрин — известная шведская телеведущая и блогер. Она рассказала журналистам, что Пике вел себя высокомерно и два раза отказал владелице ресторана на невинную просьбу поздороваться с ее сыном. После этого Катрин сделала фотографию и разместила у себя Instagram.

Как известно, Шакира и Жерар начали встречаться в 2011 году, но так и не поженились. Они воспитывают двух сыновей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу. Бывшая пара подтвердила свое расставание 4 июня.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Пике переживает разрыв с Шакирой. По словам его президента футбольного клуба Жоана Лапорта, Жерар страдает, несмотря на новости в СМИ, которые твердят об обратном, поэтому фанаты должны поддержать его в это непростое время.