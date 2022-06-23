Стало известно, как Шакира реагирует на расставание с Пике
Певица намерена отвечать на семейную драму счастливыми фотографиями.
Прошло чуть меньше месяца с тех пор, как 45-летняя колумбийская певица Шакира и защитник "Барселоны" Жерар Пике объявили о расставании после 11 лет совместной жизни. Причиной разрыва стала измена бывшего возлюбленного артистки. Она застала его с другой женщиной, после чего пара решила разорвать отношения. С того момента певица предпочла не комментировать подробности своей личной жизни.
Как пишет Daily mail, на днях папарацци сфотографировали Шакиру за рулем автомобиля. Певица выглядела очень подавленной. Снимок сделали после того как ее бывший возлюбленный Жерар Пике попал в заголовки газет из-за фотографии, на которой он ужинает с загадочной блондинкой в одном из ресторанов в Стокгольме.
Несмотря на это, публично Шакира не намерена показывать свои страдания. Судя по ее социальным сетям, певица решила взять себя в руки и сосредоточиться на работе. Последние несколько дней артистка стала активно публиковать в своем Twitter видеоролики с шоу "Танцы с собой ", в том числе GIF, на которых выглядит очень счастливой.
Вероятно, Шакира намерена именно так реагировать на драму, которая произошла в ее семье.
Напомним, в пятницу вечером в социальных сетях появилось фото Пике с неизвестной блондинкой на вечеринке в Стокгольме. Снимок опубликовала владелица ресторана Катрин Житомерской, после того как Жерар отказался поздороваться с ее сыном, который обожает футбол
Катрин — известная шведская телеведущая и блогер. Она рассказала журналистам, что Пике вел себя высокомерно и два раза отказал владелице ресторана на невинную просьбу поздороваться с ее сыном. После этого Катрин сделала фотографию и разместила у себя Instagram.
Как известно, Шакира и Жерар начали встречаться в 2011 году, но так и не поженились. Они воспитывают двух сыновей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу. Бывшая пара подтвердила свое расставание 4 июня.
Ранее Фокус рассказывал о том, как Пике переживает разрыв с Шакирой. По словам его президента футбольного клуба Жоана Лапорта, Жерар страдает, несмотря на новости в СМИ, которые твердят об обратном, поэтому фанаты должны поддержать его в это непростое время.