Стало відомо, як Шакіра реагує на розлучення з Піке
Співачка має намір відповідати на сімейну драму щасливими фотографіями.
Минуло трохи менше місяця з того часу, як 45-річна колумбійська співачка Шакіра та захисник "Барселони" Жерар Піке оголосили про розлучення після 11 років спільного життя. Причиною розриву стала зрада колишнього коханого артистки. Вона застала його з іншою жінкою, після чого пара вирішила розірвати стосунки. З того моменту співачка не коментувала подробиці свого особистого життя.
Як пише Daily Mail, днями папараці сфотографували Шакіру за кермом автомобіля. Співачка мала дуже пригнічений вигляд. Знімок зробили після того, як її колишній коханий Жерар Піке потрапив у заголовки газет через фотографію, на якій він вечеряє із загадковою блондинкою в одному з ресторанів у Стокгольмі.
Незважаючи на це, публічно Шакіра не має наміру показувати свої страждання. Судячи з її соціальних мереж, співачка вирішила взяти себе в руки та зосередитись на роботі. Останні кілька днів артистка стала активно публікувати у своєму Twitter відеоролики з шоу "Танці з собою", зокрема GIF, на яких має дуже щасливий вигляд.
Імовірно, Шакіра має намір саме так реагувати на драму, яка сталася в її родині.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері в соціальних мережах з'явилося фото Піке з невідомою блондинкою на вечірці в Стокгольмі. Знімок опублікувала власниця ресторану Катрін Житомерской після того, як Жерар відмовився привітатися з її сином, який любить футбол.
Катрін — відома шведська телеведуча та блогерка. Вона розповіла журналістам, що Піке поводився зарозуміло та двічі відмовив власниці ресторану на безневинне прохання привітатися з її сином. Після цього Катрін зробила фотографію та розмістила її у себе в Instagram.
Як відомо, Шакіра та Жерар почали зустрічатися у 2011 році, але так і не побралися. Вони виховують двох синів — дев'ятирічного Мілана та семирічного Сашу. Колишня пара підтвердила своє розлучення 4 червня.
Раніше Фокус розповідав про те, як Піке переживає розрив із Шакірою. За словами його президента футбольного клубу Жоана Лапорта, Жерар страждає, незважаючи на новини в ЗМІ, які стверджують про протилежне, тому фанати мають підтримати його в цей непростий час.