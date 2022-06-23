Стало відомо, як Шакіра реагує на розлучення з Піке

Співачка має намір відповідати на сімейну драму щасливими фотографіями.

Минуло трохи менше місяця з того часу, як 45-річна колумбійська співачка Шакіра та захисник "Барселони" Жерар Піке оголосили про розлучення після 11 років спільного життя. Причиною розриву стала зрада колишнього коханого артистки. Вона застала його з іншою жінкою, після чого пара вирішила розірвати стосунки. З того моменту співачка не коментувала подробиці свого особистого життя.

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Як пише Daily Mail, днями папараці сфотографували Шакіру за кермом автомобіля. Співачка мала дуже пригнічений вигляд. Знімок зробили після того, як її колишній коханий Жерар Піке потрапив у заголовки газет через фотографію, на якій він вечеряє із загадковою блондинкою в одному з ресторанів у Стокгольмі.

Незважаючи на це, публічно Шакіра не має наміру показувати свої страждання. Судячи з її соціальних мереж, співачка вирішила взяти себе в руки та зосередитись на роботі. Останні кілька днів артистка стала активно публікувати у своєму Twitter відеоролики з шоу "Танці з собою", зокрема GIF, на яких має дуже щасливий вигляд.

Імовірно, Шакіра має намір саме так реагувати на драму, яка сталася в її родині.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері в соціальних мережах з'явилося фото Піке з невідомою блондинкою на вечірці в Стокгольмі. Знімок опублікувала власниця ресторану Катрін Житомерской після того, як Жерар відмовився привітатися з її сином, який любить футбол.

Катрін — відома шведська телеведуча та блогерка. Вона розповіла журналістам, що Піке поводився зарозуміло та двічі відмовив власниці ресторану на безневинне прохання привітатися з її сином. Після цього Катрін зробила фотографію та розмістила її у себе в Instagram.

Як відомо, Шакіра та Жерар почали зустрічатися у 2011 році, але так і не побралися. Вони виховують двох синів — дев'ятирічного Мілана та семирічного Сашу. Колишня пара підтвердила своє розлучення 4 червня.

Раніше Фокус розповідав про те, як Піке переживає розрив із Шакірою. За словами його президента футбольного клубу Жоана Лапорта, Жерар страждає, незважаючи на новини в ЗМІ, які стверджують про протилежне, тому фанати мають підтримати його в цей непростий час.