После расставания с футболистом. Шакира стала инвестором крупной компании

Недавно артистка разошлась со своим бойфрендом после 11 лет отношений.

45-летняя колумбийская певица Шакира стала инвестором крупной компании. Об этом пишет Baking Business.

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Знаменитость сделала инвестиции в компанию по производству хлопьев для завтраков Magic Spoon, известной с 2019 года. Кроме колумбийской певицы инвесторами бренда стали актриса Эми Шумер, футболист Оделл Бекхэм-младший и другие.

"Средства от инвестиций будут использованы для расширения со 100% прямых продаж до розничной торговли. Начальный запуск будет в магазинах Target, но компания планирует расшириться до дополнительных розничных магазинов в течение 2022", — отмечают представители компании Magic Spoon, которая всего получила 85 млн долларов инвестиций.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

Недавно 45-летняя Шакира закончила отношения с футболистом Жераром Пике, с которым они были вместе с 2010 года. От их союза подрастают двое детей — 7-летний Саша и 9-летний Милан. Однако певица и спортсмен так и не заключили официальный брак. Как известно, причиной разрыва стали измены со стороны Пике.

Напомним, Шакира и ее бывший бойфренд Жерар Пике проводят вместе время после известия о расставании. Причиной их встреч стали общие дети.

Также Фокус писал об обвинениях Шакиры в неуплате налогов. Колумбийская певица может сесть в тюрьму.