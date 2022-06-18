Після розставання з футболістом. Шакіра стала інвестором крупної компанії

Нещодавно артистка розійшлася зі своїм бойфрендом після 11 років стосунків.

45-річна колумбійська співачка Шакіра стала інвестором крупної компанії. Про це пише Baking Business.

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Знаменитість зробила інвестиції в компанію з виробництва пластівців для сніданків Magic Spoon, відомий з 2019 року. Окрім колумбійської співачки, інвесторами бренду стали акторка Емі Шумер, футболіст Оделл Бекхем-молодший та інші.

"Кошти від інвестицій будуть використані для розширення зі 100% прямих продажів до роздрібної торгівлі. Початковий запуск буде в магазинах Target, але компанія планує розширитися до додаткових роздрібних магазинів протягом 2022", — зазначають представники компанії Magic Spoon, яка усього отримала 85 млн доларів інвестицій.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

Нещодавно 45-річна Шакіра закінчила стосунки з футболістом Жераром Піке, з яким вони були разом з 2010 року. Від їхнього союзу підростає двоє дітей — 7-річний Саша та 9-річний Мілан. Проте співачка та спортсмен так і не уклали офіційний шлюб. Як відомо, причиною розриву стали зради з боку Піке.

Нагадаємо, Шакіра та її колишній бойфренд Жерар Піке проводять разом час після звістки про розставання. Причиною їхніх зустрічей стали спільні діти.

Також Фокус писав про звинувачення Шакіри у несплаті податків. Колумбійська співачка може сісти у в'язницю.