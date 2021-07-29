Може сісти у в'язницю: співачку Шакіру звинувачують у несплаті податків
Колумбійська співачка ризикує потрапити на лаву підсудних в Іспанії
Шакіра, 44-річна співачка й авторка пісень, може опинитися у в'язниці. Іспанська прокуратура звинувачує артистку в несплаті податків. Про це повідомляє El Pais.
Якщо співачка погодиться на угоду зі слідством, то судового розгляду вдасться уникнути, але поки невідомо, чи піде Шакіра на угоду.
Розслідування щодо Шакіри тривало три роки, і тепер суддя дійшов висновку, що є достатньо підстав для того, щоб виконавиця постала перед судом.
Прокуратура звинувачує Шакіру в шести податкових злочинах на загальну суму в 14,5 мільйонів євро. Стверджується, що вона не платила податки у 2012, 2013 і 2014 роках. Сама співачка пояснила це тим, що весь цей час проживала на Багамських островах, а Іспанію відвідувала в рідкісних випадках
Однак, цю заяву спростували податкові інспектори. За їхніми словами, протягом цього періоду виконавиця проживала в Іспанії понад 183 дні на рік. Цього достатньо, щоб вважатися податковим резидентом країни. У словах інспекторів є резон. Будучи подругою іспанського футболіста Жерара Піке, Шакіра багато часу проводила в Барселоні і тут же народила двох своїх синів: Мілана і Сашу.
Якщо співачка буде визнана винною, то їй буде загрожувати тюремне ув'язнення.
У 2015 році бойфренд Шакіри, іспанський футболіст Жерар Піке, заборгував податковим органам Іспанії 2,5 мільйони євро. За даними податкової служби, захисник каталонської "Барселони" недоплачував у казну в період з 2007 по 2010 рік.