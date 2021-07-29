Може сісти у в'язницю: співачку Шакіру звинувачують у несплаті податків

Колумбійська співачка ризикує потрапити на лаву підсудних в Іспанії

Шакіра, 44-річна співачка й авторка пісень, може опинитися у в'язниці. Іспанська прокуратура звинувачує артистку в несплаті податків. Про це повідомляє El Pais.

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Якщо співачка погодиться на угоду зі слідством, то судового розгляду вдасться уникнути, але поки невідомо, чи піде Шакіра на угоду.

Розслідування щодо Шакіри тривало три роки, і тепер суддя дійшов висновку, що є достатньо підстав для того, щоб виконавиця постала перед судом.

Прокуратура звинувачує Шакіру в шести податкових злочинах на загальну суму в 14,5 мільйонів євро. Стверджується, що вона не платила податки у 2012, 2013 і 2014 роках. Сама співачка пояснила це тим, що весь цей час проживала на Багамських островах, а Іспанію відвідувала в рідкісних випадках

Однак, цю заяву спростували податкові інспектори. За їхніми словами, протягом цього періоду виконавиця проживала в Іспанії понад 183 дні на рік. Цього достатньо, щоб вважатися податковим резидентом країни. У словах інспекторів є резон. Будучи подругою іспанського футболіста Жерара Піке, Шакіра багато часу проводила в Барселоні і тут же народила двох своїх синів: Мілана і Сашу.

[ + – ] Шакіра і Жерар Піке з дітьми

Якщо співачка буде визнана винною, то їй буде загрожувати тюремне ув'язнення.

[ + – ] Шакіра і Жерар Піке

У 2015 році бойфренд Шакіри, іспанський футболіст Жерар Піке, заборгував податковим органам Іспанії 2,5 мільйони євро. За даними податкової служби, захисник каталонської "Барселони" недоплачував у казну в період з 2007 по 2010 рік.