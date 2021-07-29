Может сесть в тюрьму: певицу Шакиру обвиняют в неуплате налогов

Колумбийская певица рискует попасть на скамью подсудимых в Испании

Шакира, 44-летняя певица и автор песен, может оказаться в тюрьме. Испанская прокуратура обвиняет артистку в неуплате налогов. Об этом сообщает El Pais.

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Если певица согласится на сделку со следствием, то судебного разбирательства удастся избежать, но пока неизвестно, пойдет ли Шакира на сделку.

Расследование в отношении Шакиры продолжалось три года, и теперь судья пришел к выводу, что есть достаточно оснований для того, чтобы исполнительница предстала перед судом.

Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях на общую сумму в 14,5 миллионов евро. Утверждается, что она не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица объяснила это тем, что все это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в редких случаях

Однако данное заявление опровергли налоговые инспекторы. По их словам, в течение данного периода исполнительница проживала в Испании более 183 дней в год. Этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом страны. В словах инспекторов есть резон. Будучи подругой испанского футболиста Жерара Пике, Шакира много времени проводила в Барселоне и здесь же родила двоих своих сыновей: Милана и Сашу.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми

Если певица будет признана виновной, то ей будет грозить тюремное заключение.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике

В 2015 году бойфренд Шакиры, испанский футболист Жерар Пике, задолжал налоговым органам Испании 2,5 миллиона евро. По данным налоговой службы, защитник каталонской "Барселоны" недоплачивал в казну в период с 2007 по 2010 год.