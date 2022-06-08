Шакіра та Жерар Піке проводять разом час після звістки про розставання

Пара виховує двох спільних дітей.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра була помічена зі своїм колишнім коханим, футболістом Жераром Піке, у Чехії. Про це пише Daily Mail.

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Раніше пара оголосила про своє розставання після 11 років стосунків, проте напередодні вони разом відвідали змагання свого меншого сина. Їх помітили на одному стадіоні, проте порізно одне від одного.

Після змагань Шакіра та Піке повертались до Барселони вже порізно. Жінка із синами поїхала додому одразу після закінчення гри, а футболіст вирушив на батьківщину лише через день.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке були разом понад 11 років Фото: Instagram

Колумбійська співачка ніколи не пропускала спортивні змагання своїх синів. Її вже колишній коханий також постійно підтримує спадкоємців.

Шакіра та Жерар Піке почали зустрічатися у 2010 році, проте підтвердили свої стосунки через рік. Вони не уклали за 11 років офіційного шлюбу, проте виховують двох спільних дітей — 7-річного Сашу та 9-річного Мілана.

Нагадаємо, на кого проміняв Шакіру 35-річний Жерар Піке. Як відомо, футболіста "потягнуло" на старших жінок.

Також Фокус писав про розкішний вихід Шакіри на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю у Франції. Знаменитість продемонструвала відвертий розріз до стегна та блискучі діаманти.