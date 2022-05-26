Розріз до стегна та діаманти: Шакіра підкорила публіку в Каннах розкішним вбранням

Співачка відвідала прем'єру фільму "Елвіс" про Елвіса Преслі.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра — рідкісна гостя на килимових доріжках, тому кожна її поява на публіці привертає увагу. Не став винятком і 75-й Каннський кінофестиваль, куди вона приїхала на прем'єру байопіка "Елвіс" База Лурмана.

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Перед камерами численних фотографів Шакіра красувалася в чорній обтислій максісукні з глибоким вирізом і без бретельок від бренду Monot з колекції Resort 2022. Пікантності надавав високий розріз до стегна.

Образ вона доповнила парою високих прозорих чорних рукавичок, туфлями на високих підборах та прикрасами Chopard: перснем та діамантовим намистом.

Макіяж співачки акцентований на очах і губах, а її волосся зачесане на бічний проділ і хвилями спадало на плечі.

Шакіра поділилася кадрами з килимової доріжки в Instagram.

"Який незвичайний фільм про одного з моїх улюблених артистів усіх часів", — підписала вона знімок.

Шанувальники не залишилися байдужими до фото і поспішили обсипати співачку компліментами:

"Так модно! Люблю тебе, королева", "Ти справді незвичайна", "Я теж люблю Елвіса, не можу дочекатися, коли побачу фільм". Багато користувачів наповнили коментарі смайликами із сердечками та вогнем.

Нагадаємо, іспанська прокуратура звинуватила колумбійську артистку в несплаті податків. Розслідування тривало з 2019 року, і минулого року суддя дійшов висновку, що є достатньо підстав для того, щоб виконавиця постала перед судом.

Прокуратура звинувачує Шакіру в шести податкових злочинах на загальну суму 14,5 мільйонів євро. Стверджують, що вона не сплачувала податки у 2012, 2013 та 2014 роках. Сама співачка пояснила це тим, що весь цей час проживала на Багамських островах, а Іспанію відвідувала в окремих випадках.

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