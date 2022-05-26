Разрез до бедра и бриллианты: Шакира покорила публику в Каннах роскошным нарядом

Певица посетила премьеру фильма "Элвис" об Элвисе Пресли.

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45-летняя колумбийская певица Шакира – редкий гость на ковровых дорожках, поэтому каждое ее появление на публике привлекает внимание. Не стал исключением и 75-ый Каннский кинофестиваль, куда она приехала на примеру байопика "Элвис" База Лурмана.

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Перед камерами многочисленных фотографов Шакира красовалась в черном облегающем макси-платье с глубоким вырезом и без бретелек от бренда Monot из коллекции Resort 2022. Пикантности наряду придавал высокий разрез до бедра.

Образ она дополнила парой высоких прозрачных черных перчаток, туфлями на высоком каблуке и украшениями Chopard: кольцом и бриллиантовым ожерельем.

Макияж певицы был акцентирован на глазах и губах, а ее волосы были зачесаны на боковой пробор и волнами спадали на плечи.

Шакира поделилась кадрами с ковровой дорожки у себя в Instagram.

"Какой необыкновенный фильм об одном из моих любимых артистов всех времен", – подписала она снимок.

Поклонники не остались равнодушны к фото и поспешили осыпать певицу комплиментами:

"Так модно! Люблю тебя, королева", "Ты действительно необыкновенная", "Я тоже люблю Элвиса, не могу дождаться, когда увижу фильм". Многие пользователи наводнили комментарии смайликами с сердечками и огнем.

Напомним, испанская прокуратура обвинила колумбийскую артистку в неуплате налогов. Расследование продолжалось с 2019 года, и в прошлом году судья пришел к выводу, что есть достаточно оснований для того, чтобы исполнительница предстала перед судом.

Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях на общую сумму в 14,5 миллионов евро. Утверждается, что она не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица объяснила это тем, что все это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в редких случаях.

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