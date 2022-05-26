Разрез до бедра и бриллианты: Шакира покорила публику в Каннах роскошным нарядом
Певица посетила премьеру фильма "Элвис" об Элвисе Пресли.
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45-летняя колумбийская певица Шакира – редкий гость на ковровых дорожках, поэтому каждое ее появление на публике привлекает внимание. Не стал исключением и 75-ый Каннский кинофестиваль, куда она приехала на примеру байопика "Элвис" База Лурмана.
Перед камерами многочисленных фотографов Шакира красовалась в черном облегающем макси-платье с глубоким вырезом и без бретелек от бренда Monot из коллекции Resort 2022. Пикантности наряду придавал высокий разрез до бедра.
Образ она дополнила парой высоких прозрачных черных перчаток, туфлями на высоком каблуке и украшениями Chopard: кольцом и бриллиантовым ожерельем.
Макияж певицы был акцентирован на глазах и губах, а ее волосы были зачесаны на боковой пробор и волнами спадали на плечи.
Шакира поделилась кадрами с ковровой дорожки у себя в Instagram.
"Какой необыкновенный фильм об одном из моих любимых артистов всех времен", – подписала она снимок.
Поклонники не остались равнодушны к фото и поспешили осыпать певицу комплиментами:
"Так модно! Люблю тебя, королева", "Ты действительно необыкновенная", "Я тоже люблю Элвиса, не могу дождаться, когда увижу фильм". Многие пользователи наводнили комментарии смайликами с сердечками и огнем.
Напомним, испанская прокуратура обвинила колумбийскую артистку в неуплате налогов. Расследование продолжалось с 2019 года, и в прошлом году судья пришел к выводу, что есть достаточно оснований для того, чтобы исполнительница предстала перед судом.
Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях на общую сумму в 14,5 миллионов евро. Утверждается, что она не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица объяснила это тем, что все это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в редких случаях.
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