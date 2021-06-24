С каждым годом прекраснее: певица Шакира снялась для мексиканского Vogue

Артистка в интервью журналу рассказала о своих самых удачных и провальных образах на сцене.

44-летняя колумбийская певица Шакира появилась на обложке и на страницах июльского номера журнала Vogue Mexico & Latin America и доказала, что с каждым годом становится все роскошнее.

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Артистка позировала модному фотографу Нико Бустосу в роскошных нарядах, которые подчеркивали ее красивую фигуру, причем она примерила как длинные платья, так и мини.

В видеоинтервью "Моя жизнь в образах", опубликованном на сайте журнала, певица рассказала о своих самых ярких и неудачных костюмах на сцене. В частности, она "прошлась" по красному комбинезону, который она выбрала для церемонии вручения музыкальной премии MTV 2001 года, и с восторгом вспомнила о снова таки красном наряде, в котором выступила на Суперкубке 2020.

Кроме того, Шакира отметила, что редко бывает довольна собой, однако это помогает ей развиваться.

"Окружающие меня люди всегда пытаются напомнить мне о том, чего я достигла в качестве артистки, на музыкальном уровне, но я забываю о своем успехе и всегда стремлюсь к большему. Это недовольство самой собой не совсем негативное, в нем есть что-то хорошее. Я никогда не хочу возвращаться к тому, что уже сделала и хочу двигаться дальше, чтобы достигать большего", – отметила она.

Кроме того, певица добавила, что сейчас переживает период творческого подъема после карантинного застоя.

"Я чувствую себя очень энергичной, наслаждаюсь работой и очень вдохновлена. Я полна энергии, пишу много песен. В настоящее время заканчиваю работу над песней, которая выходит в июле", – рассказала знаменитость, поведав также о том, что продолжается работа над ее новым клипом.

Шакира во время интервью произвела впечатление на сотрудников глянца.

"Она многогранная колумбийская художница, которая пережила разные эпохи и умела сиять в каждой из них. Как одна из самых знаковых латиноамериканок в музыкальной индустрии, она научилась развиваться, быть верной себе, заново изобретать себя и смотреть на свои корни, достигая при этом вершин", – говорится на странице журнала в соцсети.

Напомним, в 2019 году Шакиру обвинили в неуплате налогов на миллионы долларов и пригрозили ей судебными разбирательствами.