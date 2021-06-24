З кожним роком прекрасніша: співачка Шакіра знялася для мексиканського Vogue

Артистка в інтерв'ю журналу розповіла про свої найвдаліші і провальні образи на сцені.

44-річна колумбійська співачка Шакіра зʼявилася на обкладинці і на сторінках липневого номеру журналу Vogue Mexico & Latin America і довела, що з кожним роком стає все розкішнішою.

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Артистка позувала модному фотографу Ніко Бустосу в розкішному вбранні, яке підкреслювало її красиву фігуру, причому вона приміряла як довгі сукні, так і міні.

У відеоінтервʼю "Моє життя в образах", опублікованому на сайті журналу, співачка розповіла про свої найяскравіші і невдалі костюми на сцені. Зокрема, вона "пройшлася" по червоному комбінезону, який вона вибрала для церемонії вручення музичної премії MTV 2001 року, і з захопленням згадала про знову таки червоне вбрання, у якому виступила на Суперкубку-2020.

Крім того, Шакіра зазначила, що рідко буває задоволена собою, однак це допомагає їй розвиватися.

"Люди навколо мене завжди намагаються нагадати мені про те, чого я досягла в ролі артистки, на музичному рівні, але я забуваю про свій успіх і завжди прагну до більшого. Це невдоволення самою собою не зовсім негативне, у ньому є щось хороше. Я ніколи не хочу повертатися до того, що вже зробила і хочу рухатися далі, щоб досягати більшого", — зазначила вона.

Крім того, співачка додала, що наразі переживає період творчого підйому після карантинного застою.

"Я відчуваю себе дуже енергійною, насолоджуюся роботою і дуже натхненна. Я сповнена енергії, пишу багато пісень. Наразі закінчую роботу над піснею, яка виходить у липні", — розповіла знаменитість, повідавши також про те, що триває робота над її новим кліпом.

Шакіра під час інтервʼю справила враження на співробітників глянцю.

"Вона багатогранна колумбійська художниця, яка пережила різні епохи і вміла сяяти в кожній з них. Як одна з найбільш знакових латиноамериканок у музичній індустрії, вона навчилася розвиватися, бути вірною собі, заново винаходити себе і дивитися на своє коріння, досягаючи при цьому вершин", — йдеться на сторінці журналу в соцмережі.

Нагадаємо, у 2019 році Шакіру звинуватили в несплаті податків на мільйони доларів і пригрозили їй судовими розглядами.