Шакира и Жерар Пике проводят вместе время после известия о расставании

Пара воспитывает двоих общих детей.

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45-летняя колумбийская певица Шакира была замечена со своим бывшим возлюбленным, футболистом Жераром Пике в Чехии. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее пара объявила о своем расставании после 11 лет отношений, однако накануне они вместе посетили соревнования своего младшего сына. Их заметили на одном стадионе, однако врозь друг от друга.

После соревнований Шакира и Пике возвращались в Барселону уже отдельно. Женщина с сыновьями уехала домой сразу после окончания игры, а футболист отправился на родину только через день.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике были вместе более 11 лет Фото: Instagram

Колумбийская певица никогда не пропускала спортивных соревнований своих сыновей. Ее уже бывший возлюбленный тоже постоянно поддерживает своих наследников.

Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2010 году, однако подтвердили свои отношения только через год. Они не заключили за 11 лет официального брака, однако воспитывают двоих общих детей — 7-летнего Сашу и 9-летнего Милана.

Напомним, на кого променял Шакиру 35-летний Жерар Пике. Как известно, футболиста "потянуло" на женщин постарше.

Также Фокус писал о роскошном выходе Шакиры на красную дорожку 75-го Каннского кинофестиваля во Франции. Знаменитость продемонстрировала откровенный разрез до бедра и блестящие бриллианты.