Испанская прокуратура требует 8-летнего заключения Шакиры

Кроме этого, прокуратура требует уплаты штрафа в размере 23 млн евро.

45-летняя колумбийская певица Шакира может быть приговорена к 8 годам заключения. Об этом пишет Reuters.

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Испанская прокуратура накануне попросила для артистки более восьми лет заключения и штраф более чем 23 миллиона евро (приблизительно 857 миллионов гривен) по делу о налоговом мошенничестве на сумму 14,5 млн евро.

Сама певица и ее адвокаты пока еще не прокомментировали новый ход скандального дела.

За некоторое время до нового заявления испанской прокуратуры колумбийская знаменитость отклонила предложение закрыть дело о мошенничестве, в котором ее обвиняют из-за неуплаты налогов в период с 2012 по 2014 год. Как отмечает сама певица и ее представители, Шакира в это время жила не в Испании, а ее официальная резиденция была расположена на Багамах.

[ + – ] Шакира Фото: Getty Images

45-летняя певица готова предстать перед судом вместо того, чтобы принять соглашение, предложенное испанской прокуратурой для урегулирования обвинений. Ведь, по данным прокуратуры, Шакира обманула правительство Испании на 14,5 млн евро, не уплачивая налогов со своей деятельности.

Певица "верит в свою невиновность и решила оставить этот вопрос в руках закона", — говорится в заявлении PR-компании Llorente y Cuenca.

[ + – ] Шакира с детьми Фото: Instagram shakira

Представители Шакиры сообщили, что она внесла сумму, которую певица задолжала, в налоговое управление Испании, поэтому у артистки нет непогашенных налоговых долгов.

Напомним, что недавно Шакиру с детьми заметили на одном из пляжей Мексики.

Также Фокус внимательно следит за громким расставанием Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике. Пара воспитывает двоих несовершеннолетних детей.