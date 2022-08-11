Жерар Пике после расставания с Шакирой начал встречаться со студенткой
Клара Чиа Марти на 12 лет младше футболиста и работает в его ивент-агентстве Kosmos
Еще недавно испанский футболист Жерар Пике рассказывал о том, как страдает от расставания с певицей Шакирой, которая застукала его вместе с любовницей. Но таблоиды выяснили, что Пике страдал недолго и уже завел новые отношения. Об этом пишет The Sun.
Новая избранница 35-летнего Жерара Пике — 23-летняя студентка Клара Чиа Марти. Она работает в его ивент-агентстве Kosmos.
Друзья Пике сообщили, что с Кларой Пике встречается уже несколько месяцев.
"Они молчали о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит. Ему помогали держать роман в секрете и уничтожили все аккаунты Клары в соцсетях, чтобы люди не могли найти ее фотографии. Уже одно это заставляет его друзей думать, что он на самом деле очень серьезно относится к ней", — сообщил источник.
Шакира, одна из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен, познакомилась с Жераром Пике в 2010 году когда он снимался в клипе на ее песню Waka Waka, выпущенном для чемпионата мира по футболу в том же году.
Они не заключали официальный брак, но жили вместе в Барселоне и воспитывали двух сыновей: Милана и Сашу.
Пара рассталась из-за многочисленных измен Жерара Пике. По слухам, Шакира застукала его в их доме с 43-летней матерью полузащитника "Барселоны" 17-летнего Пабло Гави.
После того, как о романе стало известно, Шакира вышвырнула изменщика из дома. С той поры от Пике отписались пять миллионов поклонников в соцсетях, а сам он бросил свою любовницу и пытался вернуть певицу, что ему не удалось.
К тому же сейчас у нее более серьезные проблемы: ей грозит восьмилетний срок за неуплату налогов.