Жерард Піке розлютив Шакіру поцілунками з новою дівчиною на публіці (відео)

Після розлучення Жерард та Шакіра домовлялися протягом року не з'являтися на публіці з новими партнерами.

35-річний футболіст Жерард Піке після розлучення зі співачкою Шакірою не дуже довго страждав від самотності, з'явившись через три місяці на публіці зі своєю новою коханою, 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті. Щобільше, спортсмен поцілував її на очах у всіх, від чого Шакіра, яка народила йому двох синів, за словами інсайдерів, "розлютилася", пише Daily Mail.

Пара цілувалася на фестивалі Summerfest Cerdanya у Каталонії, і цей момент потрапив до об'єктивів камер численних представників ЗМІ. Дівчина, яка працює в компанії Піке, відповідаючи за зв'язки з громадськістю, почувалася комфортно в обіймах футболіста.

"Вони зберігають мовчання про свої стосунки, але всі навколо знають, що відбувається. Люди допомагали йому тримати роман у таємниці та стерли облікові записи Клари в соціальних мережах, щоб люди не могли знайти її фотографії. Вже одне це змушує його товаришів думати, що він насправді дуже серйозно ставиться до неї", — кажуть інсайдери. Жерард оголосив про розлучення після 11 років спільного життя. Попри те, що у них народилися двоє синів, Сашко та Мілан, пара так і не пов'язала себе узами шлюбу. Тому, коли співачка побачила, як швидко їй знайшли заміну, не змогла себе стримати.

"Я схвильована, очевидно, що є стосунки. Я бачила багато кохання, Шакірі це дуже боляче, тому що це Жерард Піке, якого ми ніколи не бачили. Я ніколи не бачила його таким зі співачкою... Шакіра дуже зла, побачивши батька своїх дітей з його дівчиною на публіці", — зазначила телеведуча Лаура Ройж.

Джерела стверджують, що протягом першого року після розриву співачка і футболіст не повинні з'являтися на публіці з новими партнерами, — такою була угода, яку Піке вже порушив.

Окрім розлучення з батьком своїх дітей, Шакіра переживає й інші неприємності. Їй загрожує реальний тюремний термін за ухилення від сплати податків в Іспанії.

Нагадаємо, після гучного розриву з футболістом Жерардом Піке артистка вирушила відпочивати з їхніми загальними дітьми Сашком та Міланом. На одному з пляжів Кабо-Сан-Лукас папараці помітили співачку та її синів. Причиною розлучення зоряної пари інсайдери називають зради спортсмена.