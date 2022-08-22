Жерар Пике разозлил Шакиру поцелуями с новой девушкой на публике (видео)

После расставания Жерар и Шакира договаривались в течение года не появляться на публике с новыми партнерами.

35-летний футболист Жерар Пике после расставания с певицей Шакирой не особо долго страдал от одиночества, появившись через три месяца на публике со своей новой возлюбленной, 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти. Более того, спортсмен поцеловал ее на виду у всех, от чего Шакира, которая родила ему двоих сыновей, по словам инсайдеров, "пришла в ярость", пишет Daily Mail.

Пара целовалась на фестивале Summerfest Cerdanya в Каталонии, и этот момент попал в объективы камер многочисленных представителей СМИ. Девушка, которая работает в компании Пике, отвечая за связи с общественностью, чувствовала себя вполне комфортно в объятиях футболиста.

"Они хранят молчание о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит. Люди помогали ему держать роман в тайне и стерли учетные записи Клары в социальных сетях, чтобы люди не могли найти ее фотографии. Уже одно это заставляет его товарищей думать, что он на самом деле очень серьезно относится к ней", – говорят инсайдеры. Жерар объявили о расставании после 11 лет совместной жизни. несмотря на то, что у них родились двое сыновей, Саша и Милан, пара так и не связала себя узами брака. Поэтому когда певица увидела, как быстро ей нашли замену, не смогла себя сдержать.

"Я взволнована, очевидно, что есть отношения. Я видела много любви, Шакире это очень больно, потому что это Жерар Пике, которого мы никогда не видели. Я никогда не видела его таким с певицей… Шакира очень зла, увидев отца своих детей с его девушкой на публике", – отметила телеведущая Лаура Ройж.

Источники утверждают, что в течение первого года после разрыва певица и футболист не должны появляться на публике с новыми партнерами, – таков был договор, который Пике уже нарушил.

Кроме расставания с отцом своих детей, Шакира переживает и другие неприятности. Ей грозит реальный тюремный срок за уклонение от уплаты налогов в Испании.

Напомним, после громкого разрыва с футболистом Жераром Пике артистка отправилась отдыхать с их общими детьми Сашей и Миланом. На одном из пляжей Кабо-Сан-Лукас папарацци заметили певицу и ее сыновей. Причиной расставания звездной пары инсайдеры называют измены спортсмена.