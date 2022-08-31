Жерар Піке зі своєю новою дівчиною сходив на весілля (фото)

Попри те, що його колишня дівчина просила не виходити на публіку з новою обраницею.

35-річний іспанський футболіст Жерар Піке прийшов зі своєю новою дівчиною на весілля. Про це пише Daily Mail.

Колишній бойфренд Шакіри вийшов у світ з новою коханою, 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті. Закохані відвідали церемонію одруження у Каталонії, Іспанія. Пара обіймалася та посміхалася, а папараці не проґавили моменту.

Футболіст ФК "Барселона" обрав для святкового дня класичний чорний костюм та білу сорочку. Тим часом його дівчина була одягнута у смугасту довгу приталену сукню. Її колосся було розпущене.

[ + – ] Жерар Піке та його нова дівчина

Попри те, що 35-річний спортсмен та колумбійська співачка Шакіра домовилися про те, що перший рік після розставання не будуть виходити на люди зі своїми новими партнерами, Піке уже вкотре проігнорував прохання матері його дітей.

[ + – ] Шакіра з дітьми

45-річна Шакіра від союзу з Жераром Піке виховує двох синів — Сашу та Мілана. І хоча вони були разом понад 10 років, офіційно пара так і не скріпила свої стосунки. А влітку 2022 стало відомо про їхній розрив.

Зазначається, що причиною розставання стали численні зради Жерара Піке. Наразі вирішується питання подальшої опіки над дітьми.

Нагадаємо, нова кохана Жерара Піке станцювала під відому пісню Шакіри.

Також Фокус детальніше писав про молоду обраницю 35-річного футболіста.