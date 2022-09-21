Шакіра вперше прокоментувала розставання з Жераром Піке

У червні пара оголосила про розставання після того, як футболіст зрадив Шакірі з матір'ю свого колеги по команді

Related video

45-річна Шакіра нарешті порушила мовчання і розповіла про своє розставання із 35-річним футболістом Жераром Піке. У пари — двоє дітей, а Піке вже знайшов собі нову дівчину. Про це пише Daily Mail.

Колумбійська співачка відверто розповіла про те, наскільки складним було її життя. У червні пара оголосила про розставання. До того ж причиною стала зрада Піке.

Футболіст вже у нових стосунках із 23-річною студенткою зі зв'язків із громадськістю Кларою Чіа Марті.

"Про це справді важко говорити. Я зберігала мовчання, тому що намагалася все обдумати, і я все ще переживаю. Я маю на увазі для публіки і наше розставання не схоже на звичайне розставання. Важко довелося не тільки мені, а й нашим дітям", — сказала співачка, яка виховує двох синів від Піке: дев'ятирічного Мілана та семирічного Сашу.

[ + – ] Шакіра з дітьми Фото: Instagram shakira

"Я намагалася приховати все це від дітей. Я намагаюся їх захищати, бо це моя найголовніша місія. Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів або натикаються на якісь неприємні новини в Інтернеті, і це їх зачіпає", — Розповіла Шакіра.

Шакіра не сказала, що відчуває, коли бачить новини про те, що її колишній коханий вже зустрічається з новою дівчиною, але зауважила, що вклала все, що в неї було, у їхні стосунки та у їхню родину.

"Все це засмучує дітей, які намагаються пережити розставання своїх батьків. А іноді мені просто здається, що все це поганий сон і що в якийсь момент я прокинуся. Але ні, це реально. І що також реально, то це розчарування, коли я бачу, коли наші стосунки стають предметом вульгарних обговорень у ЗМІ", — зізналася співачка.

Шакіра сказала, що зараз просто хоче стати опорою та прикладом для своїх синів.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Шакіра та Піке намагаються залишатися друзями заради дітей.

Нагадаємо, Жерар Піке та Шакіра були разом із 2011 року, коли познайомилися на зйомках музичного кліпу на її пісню-гімн чемпіонату світу з футболу Waka Waka.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

У 2012 році Шакіра повідомила, що вагітна первістком. Другий син народився у 2015 році. Пара неодноразово публічно заявляла, що не збирається укладати офіційний шлюб.

А Піке заявляв, що не робив пропозиції співачці, бо їхні стосунки "й так працюють нормально".

Після розставання Піке перестав приховувати свою нову подружку, хоч Шакіра і просила його не афішувати нові стосунки, щоб не травмувати дітей.