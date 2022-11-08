Шакира получила полную опеку над детьми

Шакира планирует уехать вместе с детьми в Майами. Пике сможет их навещать

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Семейная драма Шакиры и Жерара Пике получила новый виток. Певице пришлось 12 часов договариваться с бывшим бойфрендом об опеке над детьми и своем переезде в Майами. В итоге, она вышла победителем. Об этом пишет El Pais.

45-летняя колумбийская поп-звезда переедет из семейного дома в Барселоне во Флориду в начале 2023 года вместе с сыновьями: девятилетним Миланом и семилетним Сашей.

Встреча с уже бывшим бойфрендом Жерара Пике и адвокатами длилась долгие 12 часов. В таблоидах ее даже назвали марафоном.

По слухам, Жерар согласился на условия бывшей девушки, полную опеку и переезд своих детей в США, чтобы избежать неприятного разбирательства в суде, где наверняка во всех подробностях бы обсуждали его измены. В итоге полную опеку получила Шакира, а Пике сможет их навещать, когда захочет.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Журналисты отметили, что переговоры были напряженными и проводились на повышенных тонах. Решение переехать Шакира приняла из-за того, что ее детей буквально преследовали журналисты и фотографы. Ее представители говорили, что они прятались у нее под домом и у школы, где учатся Милан и Саша. А иногда они подстерегали семью даже "за цветочными горшками". В Майами, надеется Шакира, ей удастся этого избежать.

С недавних пор личная жизнь Жерара Пике и Шакиры, которые прожили вместе 11 лет, находится по прицелом папарацци.

По слухам, Шакира выгнала Пике после того, как застукала его с любовницей. С тех пор он стал появляться на публике уже с новой любовницей Кларой Чиа, а Шакира выпустила песню Monotonía, в которой ясно дала понять, что считает своего бывшего лживым негодяем, разбившим ей сердце.

[ + – ] Песня Шакиры о ее раззбитом сердце

В новом треке есть слова: "Чтобы сделать тебя целым, я разбила себя на куски. Меня предупреждали, но я не прислушалась. Не говори мне, что ты сожалеешь. Я хорошо тебя знаю, и я знаю, что ты лжешь".

Ко всему прочему, Жерар Пике объявил, что уходит из футбола. По слухам, на его решение повлияли скандальные подробности его личной жизни, ведь его контракт заканчивался только через год.