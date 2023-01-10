Шакира разошлась с Пике, после того, как увидела его любовницу в их семейном доме

Оказалось, что нынешняя подруга футболиста – Клара Чиа, посещала его еще до того, как Пике разошелся с Шакирой.

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На фоне скандального развода Шакиры и Жерара Пике, а также слухов о том, что Пике изменял матери своих детей, появилась видеозапись, на которой, как считается, запечатлена новая девушка Жерара Пике в семейном доме футболиста до того, как он расстался с Шакирой. Об этом пишет Page Six

Инсайдеры сообщают, что певица буквально "опустошена" кадрами из видео, снятого в августе 2021 года, за десять месяцев до того, как она объявила, что рассталась со своим партнером, с которым прожила 11 лет.

[ + – ] Клара бывала в доме Пике и Шакиры до того, как они разошлись Фото: Скриншот

Новая подруга Жерар Пике, Клара Чиа Марти, находилась в семейном доме Пике и Шакиры в Барселоне, когда он давал интервью. Певица с детьми в это время находилась за границей.

Жерар стал появляться на публике с Кларой и представил ее, как свою новую девушку только после того, как прошлым летом подтвердил свой разрыв с Шакирой.

Но оказалось, что их роман начался задолго до этого. На кадрах интервью, попавших в Сеть, видно, как женщина, похожая на Клару, появляется в кадре, когда Джерард разговаривает с американским сервисом потокового видео Twitch.

Инсайдер утверждает, что 35-летний Джерард и 45-летняя Шакира в то время все еще жили "счастливо вместе".

По его словам певица была совершенно "опустошена, узнав, что эта женщина явно чувствовала себя как дома там, где счастливо жила она с Пике и их детьми".

"Ей было больно узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она себе представляла", — резюмировал инсайдер.

На новый год Шакира опубликовала пост в Instagram, в котором написала: "Хотя наши раны остаются открытыми в этом новом году, время имеет руки хирурга. Хотя кто-то предал нас, мы должны продолжать доверять. Столкнувшись с презрением, продолжайте ценить себя. Потому что хороших людей больше, чем непорядочных. Больше людей с сочувствием, чем безразличием".

После 11 лет отношений Шакира и Пике договорились об опеке. Она будет жить с детьми в Майами. Пике сможет проводить с детьми 10 дней в месяц. В прошлом месяце футболиста видели в Праге с его новой девушкой Кларой Чиа.