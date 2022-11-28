Майли Сайрус впервые сфотографировали с ее новым бойфрендом

Оказалось, что певица встречается с музыкантом Максом Морандо.

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30-летняя Майли Сайрус довольно откровенна во всем, что касается ее личной жизни, но своего последнего бойфренда она скрывала довольно долго. Оказалось, что 30-летняя певица встречается с музыкантом Максом Морандо, который младше ее на шесть лет. Об этом пишет The News.

Макса и Майли сфотографировали папарацци, когда они ходили по Малибу и зашли в местный бар.

Про Макса известно немного, но он явно менее знаменит, чем Майли Сайрус, звезда сериала "Ханна Монтана" и дочь знаменитого кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса.

[ + – ] Майли Сайрус и Макс Морандо

Пара уже появлялась вместе на показе Gucci в Лос-Анджелесе, но они не подтверждали свои отношения официально. С того момента прошло несколько месяцев, так что, судя по всему, у Марка и Майли все серьезно.

Ранее Макс Морандо играл в панк-рок-группе The Regrettes. Сейчас он является барабанщиком группы Liily.

Также он неплохо рисует, его иллюстрации даже использовал в своих коллекциях дизайнер Шейн Кастл.

В июне 2015 года Сайрус заявила, что является бисексуалкой. У нее были романы с Патриком Шварценеггером, моделью Стеллой Максвелл, Коди Симпсоном.

А за актера Лиама Хемсворта Майли Сайрус даже вышла замуж. Пара встречалась с 2009 года, но поженилась только в 2018 году. И уже через полгода Лиам подал на развод.

Напомним, ранее стало известно, что Майли Сайрус не одобряет новую подругу своего отца, на которой он собрался жениться. Майли очень близка со своей матерью Тиш Сайрус. Но Тиш и Билли Рэй разводятся. И кантри-исполнитель уже обручился с певицей Файрроуз, которая младше его на много лет. На сколько именно – неизвестно. Файрроуз скрывает многое из своей биографии и возраст в том числе. Майли, после сообщения о помолвке, отписалась от отца в соцсетях.