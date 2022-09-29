Майли Сайрус поссорилась с отцом из-за его юной возлюбленной

С Тиш Сайрус кантри-певец Билли Рэй прожил в браке 28 лет

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61-летний Билли Рэй Сайрус, известный кантри-певец и отец певицы Майли Сайрус объявил о помолвке с юной австралийской певицей Файрроуз. Не прошло и полгода с того дня, как его жена Тиш Сайрус подала на развод. Об этом пишет Daily Mail.

Сколько лет Файрроуз – неизвестно, но она явно гораздо моложе 61-летнего Билли Рэя. Судя по всему, Майли Сайрус не в восторге от скорой помолвки своего отца, потому что они обоюдно отписались друг от друга в соцсетях.

С Тиш, матерью Майли и еще четверых общих детей, Билли Рэй прожил в браке 28 лет. Но пять месяцев назад Тиш подала на развод.

И не исключено, что именно уроженка австралийского Сиднея стала причиной разрыва. Еще во время пандемии коронавируса в прошлом году Файрроуз и Билли Рэй записали вместе песню New Day через Zoom, назвав ее "песней надежды на новый день для любого человека, который ищет, достигает и молится о новом дне".

[ + – ] Билли Рэй Сайрус со своей новой девушкой Файрроуз Фото: Instagram Billy Ray Cyrus

А с недавних пор Файрроуз начала появляться на публике с большим бриллиантовым кольцом на пальце.

Впрочем, комментируя развод, Тиш Сайрус говорила, что к тому моменту, как она решила подать заявление, они с Билли Рэем не жили вместе уже около двух лет.

"Билли счастлив с Firerose. Некоторое время назад в его браке были проблемы. Он и Тиш встречались и расставались на протяжении большей части десятилетия, но все было кончено за некоторое время до объявления о разводе", — сообщил инсайдер.

Источник подтвердил, что не все пять детей Тиш и Билли Рэя одобряют его скорую помолвку. С младшими он даже записывает новые треки, но Майли явно приняла сторону матери, с которой очень близка.

[ + – ] Майли Сайрус со своей матерью Фото: Architectural Digest

"Майли не хотела ссориться, но она не согласна со всем, что делает ее отец. Так что сейчас ситуация обострилась и они не ладят", — отметил источник.

Согласно отчету Main Street Nashville за 2021 год, Firerose родилась и выросла в Сиднее, Австралия, и переехала в Лос-Анджелес в возрасте 19 лет, только окончив среднюю школу, сообщив, что всегда хотела жить в Лос-Анджелесе

Известно, что впервые с отцом Майли она встретилась еще 10 лет назад на съемках сериала "Ханна Монтана", который и сделал Майли звездой.

Напомним, заявление о разводе Тиш Сайрус подала еще в апреле. До этого она и Билли Рэй пытались развестись еще дважды, но каждый раз решали остаться вместе.