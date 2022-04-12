Родители Майли Сайрус разводятся после 28 лет брака

На развод подала Тиш Сайрус, сославшись на "непримиримые разногласия". Ранее пара уже подавала на развод дважды

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Родители знаменитой певицы и актрисы Майли Сайрус разводятся после 28 лет в браке. Об этом сообщает CNN.

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На развод подала Тиш Сайрус, сославшись на "непримиримые разногласия". Известный кантри-певец Билли Рэй Сайрус это никак не прокомментировал.

Согласно юридическим документам, полученным журналистами, Тиш подала заявление в суд в округе Уильямсон, штат Теннесси. В иске указано, что супруги, поженившиеся в 1993 году, не жили вместе более двух лет.

У пары пятеро взрослых детей: сыновья Трейс (33) и Брейсон (27) и дочери Брэнди (34), Майли (29) и Ноа (22).

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Ранее Тиш и Билли уже подавали на развод дважды. Билли – в 2010 году, а Тиш – в 2013-м. В обеих случаях они мирились и забирали заявления. В 2013-м Билли заявил прессе, что они просто проснулись вместе с Тиш, и поняли, что "любят друг друга и хотят остаться вместе".

Позже они признались, что пошли на терапию, чего не делали ранее, и это их "чудесным образом сблизило" и хоть у них бывали трудные времена, они решили остаться вместе.