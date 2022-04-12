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Батьки Майлі Сайрус розлучаються після 28 років шлюбу

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Фото: Getty Images | Майлі Сайрус із батьками

На розлучення подала Тіш Сайрус, пославшись на "непримиренні розбіжності". Раніше пара вже подавала на розлучення двічі.

Батьки знаменитої співачки й акторки Майлі Сайрус розлучаються після 28 років у шлюбі. Про це повідомляє CNN.

На розлучення подала Тіш Сайрус, пославшись на "непримиренні розбіжності". Відомий кантрі-співак Біллі Рей Сайрус ніяк не прокоментував.

Згідно з юридичними документами, отриманими журналістами, Тіш подала заяву до суду в окрузі Вільямсон, штат Теннессі. У позові зазначено, що подружжя, яке одружилося в 1993 році, не жило разом понад два роки.

У пари п'ятеро дорослих дітей: сини Трейс (33) і Брейсон (27) та дочки Бренді (34), Майлі (29) та Ноа (22).

Виступ Майлі разом із батьком на фестивалі у Гластонберрі

Раніше Тіш та Біллі вже подавали на розлучення двічі. Біллі — у 2010 році, а Тіш — у 2013-му. В обох випадках вони мирилися та забирали заяви. у 2013-му Біллі заявив пресі, що вони просто прокинулися разом із Тіш, і зрозуміли, що "люблять одне одного та хочуть залишитися разом".

Пізніше вони зізналися, що пішли на терапію, чого не робили раніше, і це їх "чудесним чином зблизило" і хоч у них були важкі часи, вони вирішили залишитися разом.