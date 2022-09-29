Майлі Сайрус посварилася з батьком через його юну кохану

З Тіш Сайрус кантрі-співак Біллі Рей прожив у шлюбі 28 років

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61-річний Біллі Рей Сайрус, відомий кантрі-співак та батько співачки Майлі Сайрус оголосив про заручини з юною австралійською співачкою Файрроуз. Не минуло й пів року відтоді, як його дружина Тіш Сайрус подала на розлучення. Про це пише Daily Mail.

Скільки років Файрроуз — невідомо, але вона явно набагато молодша за 61-річного Біллі Рея. Зважаючи на все, Майлі Сайрус не в захваті від швидких заручин свого батька, тому що вони обопільно відписалися один від одного в соцмережах.

З Тіш, матір'ю Майлі та ще чотирьох спільних дітей, Біллі Рей прожив у шлюбі 28 років. Але п'ять місяців тому Тіш подала на розлучення.

І цілком ймовірно, що саме уродженка австралійського Сіднея спричинила розрив. Ще під час пандемії коронавірусу минулого року Файрроуз та Біллі Рей записали разом пісню New Day через Zoom, назвавши її "піснею надії на новий день для будь-якої людини, яка шукає, досягає та молиться за новий день".

[ + – ] Біллі Рей Сайрус зі своєю новою дівчиною Файрроуз Фото: Instagram Billy Ray Cyrus

А з недавніх пір Файрроуз почала з'являтися на публіці з великим діамантовим перснем на пальці.

Втім, коментуючи розлучення, Тіш Сайрус говорила, що на той час, як вона вирішила подати заяву, вони з Біллі Реєм не жили разом уже близько двох років.

"Біллі щасливий з Файрроуз. Якийсь час тому у його шлюбі були проблеми. Він і Тіш зустрічалися і розлучалися протягом більшої частини десятиліття, але все закінчилося за деякий час до оголошення про розлучення", — повідомив інсайдер.

Джерело підтвердило, що не всі п'ять дітей Тіш і Біллі Рея схвалюють його швидкі заручини. З молодшими він навіть записує нові треки, але Майлі явно взяла бік матері, з якою дуже близька.

[ + – ] Майлі Сайрус зі своєю матір'ю Фото: Architectural Digest

"Майлі не хотіла сваритися, але вона не згодна з усім, що робить її батько. Тож зараз ситуація загострилася і вони не ладнають", — зазначило джерело.

Згідно зі звітом Main Street Nashville за 2021 рік, Файрроуз народилася і виросла в Сіднеї, Австралія, і переїхала до Лос-Анджелеса у віці 19 років, тільки закінчивши середню школу, повідомивши, що завжди хотіла жити в Лос-Анджелесі.

Відомо, що вперше з батьком Майлі вона зустрілася ще 10 років тому на зйомках серіалу "Ханна Монтана", який зробив Майлі зіркою.

Нагадаємо, заяву про розлучення Тіш Сайрус подала ще у квітні. До цього вона і Біллі Рей намагалися розлучитися ще двічі, але щоразу вирішували залишитися разом.