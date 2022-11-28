Майлі Сайрус уперше сфотографували з її новим бойфрендом

З'ясувалося, що співачка зустрічається з музикантом Максом Морандо.

Related video

30-річна Майлі Сайрус є досить відвертою у всьому, що стосується її особистого життя, але свого останнього бойфренда вона приховувала досить довго. З'ясувалося, що 30-річна співачка зустрічається з музикантом Максом Морандо, який молодший за неї на шість років. Про це пише The News.

Макса та Майлі сфотографували папараці, коли вони ходили по Малібу та зайшли в місцевий бар.

Про Макса відомо небагато, але він очевидно менш відомий, ніж Майлі Сайрус, зірка серіалу "Ханна Монтана" та дочка знаменитого кантрі-виконавця Біллі Рея Сайруса.

[ + – ] Майлі Сайрус і Макс Морандо

Пара вже з'являлася разом на показі Gucci у Лос-Анджелесі, але вони не підтверджували свої стосунки офіційно. З того моменту минуло кілька місяців, тож, зважаючи на все, у Марка та Майлі все серйозно.

Раніше Макс Морандо грав у панк-рок-групі The Regrettes. Зараз він є барабанщиком гурту Liily.

Також він непогано малює, його ілюстрації навіть використав у своїх колекціях дизайнер Шейн Кастл.

У червні 2015 року Сайрус заявила, що є бісексуалкою. Вона мала романи з Патріком Шварценеггером, моделлю Стеллою Максвелл, Коді Сімпсоном.

А за актора Ліама Гемсворта Майлі Сайрус навіть вийшла заміж. Пара зустрічалася з 2009 року, але одружилася лише в 2018 році. І вже за півроку Ліам подав на розлучення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Майлі Сайрус не схвалює нову подругу свого батька, з якою він зібрався одружитися. Майлі дуже близька зі своєю матір'ю Тіш Сайрус. Але Тіш і Біллі Рей розлучаються. І кантрі-виконавець вже побрався зі співачкою Файрроуз, яка молодша за нього на багато років. На скільки саме — невідомо. Файрроуз приховує багато зі своєї біографії та вік зокрема. Майлі після повідомлення про заручини відписалася від батька в соцмережах.