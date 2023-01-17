"Я сама можу купити собі квіти": Історія кохання Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта

У своїй новій пісні артистка, не називаючи імен, звертається до колишнього чоловіка.

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30-річна американська співачка Майлі Сайрус напередодні випустила пісню-гімн сильних та незалежних жінок "Flowers" ("Квіти"). У мережі одразу помітили звернення артистки до її колишнього чоловіка, австралійського актора Ліама Гемсворта, попри те, що прямих імен зірка в новій пісні не називає. Пригадуємо історію романтичних стосунків та шлюбу пари, що протривав менше року.

Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт зустрічалися близько 10 років, перш ніж узаконити стосунки. Вони познайомилися на зйомках фільму "Остання пісня". У грудні 2018 року артистка та брат акторів Кріса та Люка Гемсвортів офіційно одружилися на таємній церемонії.

"У них є шлюбний контракт, і під час шлюбу вони розділили доходи. У них немає чого ділити, крім тварин. У них обох є будинки, які були куплені індивідуально до весілля", — розповідав згодом інсайдер про розподіл майна між знаменитостями.

[ + – ] Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Зіркова пара часто виходила разом у світ, зокрема на одній з червоних доріжок Ліам зробив своїй коханій зауваження про її дивну поведінку перед камерами. І в новому кліпі на пісню "Квіти" співачка надягнула костюм колишнього чоловіка, у якому він був на тій самій червоній доріжці.

Розлучення

Влітку 2019 року стало відомо про розставання Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта. Пара була разом понад 10 років, проте в офіційному шлюбі вони прожили лише 8 місяців.

Процес розлучення знаменитості переживали по-різному. Співачку практично одразу застукали за поцілунками з Кейтлін Картер. Колишній чоловік співачки поїхав на батьківщину в Австралію, де його підтримувала родина.

Через певний час стало відомо про нові стоснуки зірок. Майлі Сайрус почала зустрічатися з музикантом Коді Сімпсоном, а автралійський актор — з моделлю Габріеллою Брукс.

Також після новин про розлучення кожна зі сторін почала висувати свої версії розриву шлюбу. Актор та співачка звинувачували одне одного в розставанні. За словами Ліама Гемсворта, його екскохана йому зраджувала. Майлі Сайрус тим часом зізналася, що Ліам зловживав алкоголем та наркотиками, і вона не змогла з цим змиритися.

[ + – ] Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Знайомі Гемсворта також розповідали, що справжньою причиною розриву зіркової пари стали численні зради співачки. Втім, у мережі поширювалася і зовсім інша інформація — невірність самого Гемсворта. Зазначалося, що у їхньому будинку він зрадив Майлі Сайрус з 14 жінками.

"Квіти"

У новому кліпі на пісню "Квіти" Майлі Сайрус співає, що може сама собі придбати квіти, сама із собою годинами говорити та танцювати. Також у мережі одразу помітили, що композиція є суцільним натяком, адже свого часу Ліам Гемсворт присвятив Майлі пісню Бруно Марса з такими ж словами, лише зверненими до коханої жінки.

[ + – ] Нова пісня Майлі Сайрус

Також цікавими деталями кліпу стали: локація (їхній будинок, у якому Гемсворт зраджував колишній дружині), вбрання співачки (костюм актора), дата релізу ролика (день народження Ліама, 13 січня). Саме тому в мережі активно обговорюють цілу низку натяків та звернень Майлі Сайрус до колишнього коханого, а жінки захоплюються новою композицією співачки.

У квітні 2022 стало відомо і про розлучення батьків Майлі Сайрус. Біллі Рей та Тіш Сайрус прожили в офіційному шлюбі 28 років. За певний час після новин про розрив пари повідомлялося про молоду коханку батька співачки, на що Майлі дуже образилася.

[ + – ] Майлі Сайрус з батьками Фото: Getty Images

Тим часом мати Майлі Сайрус закрутила роман із зіркою "Втечі з в'язниці", актором Домініком Перселлом.

Нагадаємо, Майлі Сайрус почала зустрічатися з музикантом Максом Морандо. Пару вже помітили на побаченні та сфотографували разом.

Також Фокус писав про пісню-насмішку співачки Шакіри про нові стосунки її колишнього бойфренда, іспанського футболіста Жерара Піке.