Майли Сайрус представила лучшее сочетание рубашки и джинсов на осень 2023

Актриса привнесла в актуальный ансамбль нотку смелой сексуальности.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус придала и без того беспроигрышному ансамблю из белой рубашки и джинсовых брюк новое прочтение, приправив аутфит немалой дозой сексуальности. На своей странице в соцсети звезда опубликовала черно-белые фотографии, где позирует в образе, который немедленно должны взять на вооружение продвинутые модницы.

Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram

На снимках Майли позирует в широких джинсах с высокой посадкой, которые – в лидерах трендов на осень 2023, и белой рубашке оверайз. Майли не стала надевать под нее бюстгальтер. Более того, она застегнула только верхнюю пуговицу, создав очень смелый образ. Ансамбль артистка дополнила широким черным ремнем и черными туфлями на шпильке. На двух из трех снимков она – в солнцезащитных очках. Что касается украшений, она выбрала минималистичный образ, поскольку на ней был только браслет-бэнгл и изящное кольцо на пупке.

В целом аутфит получился невероятно стильным. Такой образ подойдет практически любой девушке или женщине. Главное – выбирать под такие брюки туфли на каблуке, что поможет не только увеличить рост, но и визуально сделает ноги стройнее, а сам ансамбль – завершеннее.

Фотографии, которые Сайрус представила публике, сделаны для рекламы ее нового сингла.

"Раньше была молодой. 25 августа", – говорится в подписи.

Майли объявила, что вскоре выпустит новую песню и видео к ней в рамках грядущего специального выпуска ABC под названием Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). Новый музыкальный выпуск станет продолжением ее восьмого студийного альбома Endless Summer Vacation, выпущенного в марте. На этот раз, однако, она рассказала, что будет переосмысливать свои типичные урезанные "сессии на заднем дворе".

В видео, размещенном в ее социальных сетях двумя днями ранее, Майли поделилась, что поклонники будут посвящены в "ретроспективное интервью, рассказывающее истории о первых 30 годах моей жизни".

"В честь выпуска моего нового сингла Endless Summer Vacation (сессии на заднем дворе) продолжаются", — написала она, показав короткий отрывок из интервью ABC.

Ранее Фокус писал, что Майли Сайрус стала подружкой невесты на свадьбе своей матери.