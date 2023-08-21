Тиш Сайрус вышла замуж за актера Доминика Перселла, звезду сериала "Побег".

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Певица Майли Сайрус стала подружкой невесты на свадьбе своей матери Тиш. Она вышла замуж за звезду сериала "Побег" Доминика Перселла в Малибу — после года знакомства и шокирующего развода с Билли Рэем Сайрусом. Об этом пишет Daily Mail.

Пара, которая обручилась всего четыре месяца назад, поженилась во время интимной церемонии в Малибу, штат Калифорния, в субботу.

Майли была подружкой невесты, и она выглядела явно взволнованной, наблюдая, как ее 56-летняя мать обменивается клятвами с 53-летним Домиником.

Свадьба Тиш Сайрус

Тиш поразила публику кружевным свадебным платьем без бретелек с длинной фатой из тюля.

Доминик выбрал белую классическую рубашку с закатанными рукавами и черные брюки.

Как и остальные подружки невесты, Майли блистала в голубом платье и несла букет цветов.

На фото, которые удалось сделать папарацци, видно, что на свадьбе Тиш присутствовали ее дети от первого брака с кантри-исполнителем Билли Рэем.

Тиш и Доминик начали встречаться в июле 2022 года, то есть всего через три месяца после того, как она развелась с отцом Майли Билли Рэем Сайрусом, который сейчас помолвлен с певицей Firerose.

Тиш рассказала о своей помолвке с Домиником, поделившись парой фотографий на которых было видно ее кольцо с бриллиантом.

Тиш и ее бывший муж Билли Рэй, 61 год, связали себя узами брака в 1993 году и дважды расставались, прежде чем окончательно развелись в 2022 году.

Тиш подала на развод с Билли Рэем, сославшись на непримиримые разногласия.

Тиш Сайрус и Доминик Перселл

В судебных документах она отметила, что они "не проживали вместе как муж и жена в течение непрерывного периода более двух лет".

Перед окончательным разводом Билли Рэй подал документы на развод в октябре 2010 года, а затем отказался от подачи в марте 2011 года.

Тиш подала собственные документы на развод в июне 2013 года. Пара помирилась через месяц после посещения парной терапии.

У бывшей пары пятеро детей. У Майли есть единоутробные брат и сестра Трейс и Бренди, единокровный брат Кристофер Коди, младший брат Брейсон, младшая сестра Ноа. Брат Майли, Трэйс, входит в состав популярной группы Metro Station.

Инсайдер рассказывал, что Тиш долгое время держала роман с Перселлом в тайне, делая убедиться, что он "тот самый".

"Однако это не заняло много времени, и с тех пор они неразлучны. Она абсолютно точно видит с ним будущее и чувствует себя очень счастливой", — рассказывал инсайдер.

Майли Сайрус, как известно, тяжело восприняла развод родителей и тот факт, что новая девушка Билли Рэя не намного старше ее самой.