Майлі Сайрус стала подружкою нареченої на весіллі своїй матері Тіш

Тіш Сайрус вийшла заміж за актора Домініка Перселла, зірку серіалу "Втеча".

Related video

Співачка Майлі Сайрус стала подружкою нареченої на весіллі своєї матері Тіш. Вона вийшла заміж за зірку серіалу "Втеча" Домініка Перселла в Малібу після року знайомства та шокового розлучення з Біллі Реєм Сайрусом. Про це пише Daily Mail.

Пара, яка заручилася всього чотири місяці тому, одружилася під час інтимної церемонії в Малібу, що в штаті Каліфорнія, у суботу.

Майлі була подружкою нареченої, і вона була явно схвильованою, спостерігаючи, як її 56-річна мати обмінюється клятвами з 53-річним Домініком.

Весілля Тіш Сайрус

Тіш вразила публіку мереживною весільною сукнею без бретелей із довгою фатою з тюлю.

Домінік вибрав білу класичну сорочку із закатаними рукавами та чорні штани.

Як і інші подружки нареченої, Майлі сяяла в блакитній сукні та несла букет квітів.

На фото, які вдалося зробити папараці, видно, що на весіллі Тіш були присутні її діти від першого шлюбу з кантрі-виконавцем Біллі Реєм.

Тіш і Домінік почали зустрічатися в липні 2022 року, тобто всього через три місяці після того, як вона розлучилася з батьком Майлі Біллі Реєм Сайрусом, який зараз заручений зі співачкою Firerose.

Тіш розповіла про свої заручини з Домініком, поділившись кількома фотографіями, на яких було видно її каблучку з діамантом.

Тіш і її колишній чоловік Біллі Рей, 61 рік, побралися 1993 року та двічі розлучалися, перш ніж остаточно розлучилися 2022 року.

Тіш подала на розлучення з Біллі Реєм, пославшись на непримиренні розбіжності.

Тіш Сайрус і Домінік Перселл

У судових документах вона зазначила, що вони "не проживали разом як чоловік і дружина протягом безперервного періоду понад два роки".

Перед остаточним розлученням Біллі Рей подав документи на розлучення в жовтні 2010 року, а потім відмовився від подачі в березні 2011 року.

Тіш подала власні документи на розлучення в червні 2013 року. Пара помирилася через місяць після відвідування парної терапії.

У колишньої пари п'ятеро дітей. У Майлі є єдиноутробні брат і сестра Трейс і Бренді, єдинокровний брат Крістофер Коді, молодший брат Брейсон, молодша сестра Ноа. Брат Майлі Трейс входить до складу популярного гурту Metro Station.

Інсайдер розповідав, що Тіш довгий час тримала роман із Перселлом у таємниці, щоб переконатися, що він "той самий".

"Однак це не зайняло багато часу, і відтоді вони нерозлучні. Вона абсолютно точно бачить із ним майбутнє та почувається дуже щасливою", — розповідав інсайдер.

Майлі Сайрус, як відомо, важко сприйняла розлучення батьків і той факт, що нова дівчина Біллі Рея не набагато старша за неї саму.