Мати Майлі Сайрус зустрічається із зіркою "Втечі з в'язниці"

Домінік Перселл раніше дев'ять років зустрічався з акторкою Анною-Лін Маккорд.

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55-річна Тіш Сайрус, мати відомої співачки Майлі Сайрус, почала зустрічатися з Домініком Перселлом, зіркою серіалу "Втеча із в'язниці". Про це пише Daily Mail.

Це сталося через два тижні після того, як її колишній чоловік, кантрі-зірка Біллі Рей Сайрус, оголосив про заручини з австралійською співачкою Файрроуз.

[ + – ] Майлі Сайрус з батьком та матір'ю Фото: Getty Images

Тіш Сайрус розлучилася з 61-річним Біллі у квітні 2022 року після 28 років шлюбу. І, зважаючи на все, Майлі стала на бік матері, з якою дуже близька. Співачка відписалася від батька у соцмережах і, як кажуть інсайдери, вони більше не розмовляють.

Тіш вже поділилася знімком, на якому вона обіймає 52-річного Домініка біля басейну з підписом: "Дякую за миле фото".

[ + – ] Тіш Сайрус опублікувала фото з Домініком Перселлом Фото: Скриншот

Раніше вона опублікувала пост, в якому написала, що "все буде добре, хоч у це іноді важко повірити".

Нагадаємо, раніше зірка Prison Break зустрічався дев'ять років з акторкою Анною-Лінн Маккорд, зіркою серіалів "90210: Нове покоління" та "Частини тіла".

Нагадаємо, розлад у родині Майлі Сайрус почався після того, як її мати подала на розлучення. Біллі Рей заявив, що вони розійшлися мирно, і між ними немає образ, тому що "усі знали, що ці стосунки давно скінчилися".

Але він відразу почав стосунки з австралійською співачкою Файрроуз, а вже за чотири місяці оголосив про заручини.

В інтерв'ю він розповів, що вони зустрілися ще 12 років тому, коли його нова подруга проходила прослуховування у дитячому шоу про Ханну Монтану, де знімалася його дочка Майлі.

За словами Біллі Рея, їх пов'язувала "тільки дружба", тому що вони обоє люблять музику.