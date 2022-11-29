Мать Майли Сайрус встречается со звездой "Побега из тюрьмы"

Доминик Перселл ранее девять лет встречался с актрисой Анной-Линн Маккорд.

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55-летняя Тиш Сайрус, мать известной певицы Майли Сайрус, начала встречаться с Домиником Перселлом, звездой сериала "Побег из тюрьмы". Об этом пишет Daily Mail.

Это произошло через две недели после того, как ее бывший супруг, кантри-звезда Билли Рэй Сайрус, объявил о помолвке с австралийской певицей Файрроуз.

[ + – ] Майли Сайрус с отцом и матерью Фото: Getty Images

Тиш Сайрус рассталась с 61-летним Билли в апреле 2022 года после 28 лет брака. И, судя по всему, Майли стала на сторону матери, с которой очень близка. Певица отписалась от отца в соцсетях и, как говорять инсайдеры, они больше не разговаривают.

Тиш уже поделилась снимком, на котором она обнимает 52-летнего Доминика у бассейна с подписью: "Спасибо за милое фото".

[ + – ] Тиш Сайрус опубликовала фото с Домиником Перселлом Фото: Скриншот

Ранее она опубликовала пост, в котором написала, что "все будет хорошо, хоть в это иногда и трудно поверить".

Напомним, ранее звезда Prison Break встречался девять лет с актрисой Анной-Линн Маккорд, звездой сериалов "90210: Новое поколение" и "Части тела".

Напомним, разлад в семье Майли Сайрус начался после того, как ее мать подала на развод. Билли Рэй заявил, что они разошлись мирно, и между ними нет обид, потому что "все знали, что эти отношения давно закончились".

Но он сразу начал отношения с австралийской певицей Файрроуз, а уже через четыре месяца объявил о помолвке.

В интервью он рассказал, что они встретились еще 12 лет назад, когда его новая подруга проходила прослушивание в детском шоу про Ханну Монтану, в котором снималась его дочь Майли.

По словам Билли Рэя, их связывала "только дружба", потому что они оба любят музыку.