Модные тренды: шесть стильных деловых ансамблей с широкими джинсами на осень 2023

Широкие джинсы с высокой посадкой – тренд осени 2023, который позволяет создать стильные ансамбли на все случаи жизни.

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Широкие джинсы с высокой посадкой в сезоне осень 2023 официально заменили скинни. Издание Who What Wear предлагает обратить внимание на несколько самых удачных сочетаний широких брюк из денима с другими вещами, что позволяет создать очень стильные образы для работы в офисе, встреч и даже для прогулок с друзьями. Главное – правильно подбирать вещи и помнить, что в случае неудачно выбранной обуви или верха пострадает весь ансамбль.

Широкие джинсы и рубашка

Джинсы с высокой посадки и рубашка в полоску – идеальное деловое сочетание. Она может быть как облегающая, так и оверсайз, что больше подчеркнет линию талии. Если деловой стиль предполагает более собранный вид, то кэжуал позволят носить рубашку навыпуск, расстегнутой и с топом или черной майкой под ней.

Главное условие – в деловом образе обязательны каблуки, чтобы вы не вытирали асфальт штанинами. Они придадут не только дополнительный рост, но и сделают ансамбль завершенным.

Широкие джинсы и кожаный плащ

Если говорить о трендах в верхней одежде, то кожа, будь она искусственная или настоящая, в сезоне осень 2023 – must have. Если взять широкие укороченные джинсы, то в сочетании с длинным плащом получится дерзкий образ, который успешно завершат кроссовки, сапоги или ботинки. В случае, если вы собираетесь в офис или на деловую встречу, то выбирайте изысканную обувь на каблуке: туфли или ботильоны.

Широкие джинсы и красивый топ

Ранняя осень – не повод прятать подальше яркие вещи. Красивый однотонный топ ярких оттенков дополнит сдержанный деним. В зависимости от планов это может быть вещь классического кроя и модного цвета, или ассиметричный топ с вырезами или интересными деталями. Особого шика такому ансамблю придадут яркий блейзер и нейтральные аксессуары.

Широкие джинсы и джинсовая куртка (или рубашка)

Джинсовые куртки – вещь не менее универсальная, чем брюки, поэтому неудивительно, что осенью 2023 сочетание этих двух предметов будет в тренде. Чтобы выглядеть свежо и актуально, добавьте к такому ансамблю майку-алкоголичку и кроссовки.

Широкие джинсы и футболка с надписью

Этот мешковатый образ с головы до ног доказывает, что вам не нужно носить ничего облегающего, чтобы выглядеть собранно. Футболка с надписью и сумка через плечо придадут вашему джинсовому образу нотку 90-х.

Широкие джинсы и элегантная блуза

Это – классический деловой ансамбль. Тут можно сочетать укороченные джинсы и блузу, частично заправленную в брюки. Обувь на каблуке придаст образу больше шика и женственности. Дополнить его можно большой сумкой.

И напоследок – отличный вариант ансамбля с широкими джинсами, который подойдет на все случаи жизни: и для офиса, и для свидания, и для прогулки по городу.

Ранее Фокус писал, какие джинсы лучше спрятать подальше, а какие будут популярными осенью 2023.