Андре Тан назвал 5 самых актуальных моделей джинсов 2023 (фото)

Благодаря своей практичности и разнообразию фасонов джинсы всегда остаются хитом любого гардероба.

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Джинсы, пожалуй, самая универсальная и самая незаменимая вещь в гардеробе каждой уважающей себя модницы, поскольку позволяют создать массу самых стильных и разнообразных ансамблей. Уже много десятилетий они не теряют своей популярности. Единственное, что меняется от сезона к сезону, – фасон и форма. Известный украинский дизайнер Андре Тан проанализировал, какие джинсы остаются актуальными в 2023 году, который продолжается, и порекомендовал самые актуальные модели.

Джинсы с низкой посадкой

Многие модные обозреватели уже не раз пророчили джинсам с низкой посадкой забытье и потерю популярности, но, к счастью, несмотря на все их прогнозы, эта модель по-прежнему остается востребованной, особенно среди тех, кто может похвастаться тонкой фигурой и накачанным прессом. Они отлично смотрятся с топами и укороченными свитерами. Тан рекомендует не бояться низкой посадки, поскольку она очень круто выглядит при правильном комбинировании вещей.

Прямые джинсы

"Беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель – это джинсы с прямыми штанинами. Это уже неизменная классика, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе", – уверяет дизайнер.

Мешковатые джинсы

Эта модель нравится не всем, однако подобное отношение не отменяет ее растущей популярности, особенно среди молодежи. Более того, именитые дизайнеры на Неделях моды громко и прямо заявили, что джинсы скинни больше не являются трендом. "Однако широкие джинсы мешковатого кроя, хоть и не новый тренд, но остаются безусловными фаворитами будущего сезона. Здесь вам и карго, и палаццо, и moms. Выбор очень велик!" – подчеркивает гуру моды.

Пэчворк

Лоскутные джинсы – еще один популярный тренд 2023 года, который был популярен весной и сохраняет свою актуальность все последующие месяцы. Благодаря популярности экологических тенденций джинсы в стиле "деним на деним" обрели новую жизнь, а многие бренды стараются с помощью неиспользованных тканей и подержанных изделий создавать новые стильные вещи.

Цветные джинсы

Яркий цвет любой ансамбль сделает заметным и интересным. Кроме традиционных оттенков джинсов – голубого, синего и серого, в новых коллекциях можно увидеть также цветной деним.

"Ярко, интересно и на 100% разнообразит ваши образы", – уверен дизайнер.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал вещи, которые придают возраст любой женщине.