Андре Тан назвав 5 найактуальніших моделей джинсів 2023 (фото)

Завдяки своїй практичності та різноманітності фасонів джинси завжди залишаються хітом будь-якого гардероба.

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Джинси, мабуть, найуніверсальніша і найнезамінніша річ у гардеробі кожної модниці, яка себе поважає, оскільки дають змогу створити масу найстильніших і найрізноманітніших ансамблів. Уже багато десятиліть вони не втрачають своєї популярності. Єдине, що змінюється від сезону до сезону, — фасон і форма. Відомий український дизайнер Андре Тан проаналізував, які джинси залишаються актуальними у 2023 році, що триває, і порекомендував найактуальніші моделі.

Джинси з низькою посадкою

Багато модних оглядачів вже неодноразово пророкували джинсам з низькою посадкою забуття і втрату популярності, але, на щастя, незважаючи на всі їхні прогнози, ця модель, як і раніше, залишається затребуваною, особливо серед тих, хто може похвалитися тонкою фігурою і накачаним пресом. Вони мають чудовий вигляд з топами й укороченими светрами. Тан рекомендує не боятися низької посадки, оскільки вона має дуже крутий вигляд при правильному комбінуванні речей.

Прямі джинси

"Безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель — це джинси з прямими штанинами. Це вже незмінна класика, тому обов'язково потрібно мати таку пару в гардеробі", — запевняє дизайнер.

Мішкуваті джинси

Ця модель подобається не всім, проте таке ставлення не скасовує її зростаючої популярності, особливо серед молоді. Ба більше, імениті дизайнери на Тижнях моди голосно і прямо заявили, що джинси скінні більше не є трендом. "Однак широкі джинси мішкуватого крою, хоч і не новий тренд, але залишаються безумовними фаворитами майбутнього сезону. Тут вам і карго, і палаццо, і moms. Вибір дуже великий!" — підкреслює гуру моди.

Печворк

Клаптеві джинси — ще один популярний тренд 2023 року, який був популярний навесні і зберігає свою актуальність всі наступні місяці. Завдяки популярності екологічних тенденцій джинси в стилі "денім на денім" здобули нове життя, а багато брендів намагаються за допомогою невикористаних тканин і старих виробів створювати нові стильні речі.

Кольорові джинси

Яскравий колір будь-який ансамбль зробить помітним і цікавим. Крім традиційних відтінків джинсів — блакитного, синього і сірого, в нових колекціях можна побачити також кольоровий денім.

"Яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнює ваші образи", — упевнений дизайнер.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав речі, які добавляють років вік будь-якій жінці.