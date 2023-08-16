Антитренды осени 2023: пять моделей джинсов, которые лучше спрятать подальше

Каждую из представленных в антитрендах моделей успешно можно заменить более удачным вариантом.

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Джинсы – одна из самых востребованных вещей гардероба. Уже много лет они не теряют своих позиций, и единственное, что меняется от сезона к сезону – только фасон. Ранее Фокус уже рассказывал, какие модели будут популярны до конца года, а теперь посмотрел на джинсовые антитренды осени. Представляем вам пять моделей джинсов, которые носить осенью 2023 будет признаком дурного вкуса.

Рваные джинсы с хаотичными дырами

Рваные джинсы с огромными или ассиметричными дырами буквально свели с ума миллионы модниц по всему миру, и дошло до того, что зачастую дыр на таких штанах было больше, чем ткани. Осень 2023 – не время для экспериментов, поскольку тенденция возвращения к сдержанным нулевым не обошла и эту вещь. Поэтому – никаких огромных дырок. Если уж очень хочется, то можно обзавестись парой брюк из денима с аккуратными порезами, но не более. Несколько широких надрезов с наружной стороны бедра будет выглядеть свежо и небанально. А дырки, особенно на коленях, лучше оставить в прошлом.

Такие джинсы лучше заменить моделями с аккуратными прорезями с наружной стороны бедра Фото: shafa.ua

Джинсы с колготами

Если антитрендом стали джинсы с большими дырками, то логично, что и это модное явление тоже уходит в прошлое. Многие, наверное помнят, как модно было носить колготы в крупную сетку или с не менее крупным рисунком под джинсы так, чтобы сквозь прорезы или порывы они были видны. Осень 2023 такой тренд отвергает категорически. Стилисты рекомендуют носить интересные колготки с юбками и платьями, а если хочется модные джинсы с чем-то эдаким, купите такие брюки с принтом, который сейчас входит в моду.

Колготки осенью 2023 лучше носить с платьями и юбками Фото: tkaner.com

Джинсы с блестками

Еще недавно многие любительницы сверкать выбирали джинсы, щедро усыпанные блестками или пайетками. Однако сейчас лучше этого не делать, поскольку подобные брюки считаются пережитком прошлого и признаком безвкусицы. Модные эксперты советуют выбирать прямые однотонные джинсы с нитями из стразов: они могут быть пришиты по краю передних карманов. Такие прекрасно подойдут как на каждый день, так и в праздники с блестящим топом и большими украшениями.

Разукрашенные стразами и блестками джинсы лучше спрятать подальше

Джеггинсы

Джеггинсы – что-то среднее между лосинами и джинсами скинни, которые пользуются популярностью у очень многих женщин. Однако осенью 2023 они будут смотреться крайне неуместно и дешево. Дело в том, что их изготовляют из более мягкой ткани, которая отлично подчеркивает не только прелести фигуры, но и ее недостатки вроде целлюлита. Если нравится облегающее, то лучше уже остановить выбор на джинсах скинни. Они тоже не являются трендом осени 2023, однако при грамотном подборе модели и стилизации могут стать базовой вещью гардероба на ближайшие месяцы.

Джеггинсы подчеркивают не только достоинства, но и недостатки фигуры Фото: svitstyle

Джинсы-бананы

Несмотря на большую любовь молодежи к этой модели, осенью 2023 она уже не является актуальной. Такие джинсы еще более-менее идут обладательницам длинных стройных ног, однако девушкам и женщинам более низкого роста они добавляют объема в бедрах из-за своего кроя. В качестве модной альтернативы лучше выбрать прямые классические джинсы либо же с небольшим расклешением к низу.

Джинсы-бананы визуально утяжеляют бедра Фото: Wildberries

Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал главные тренды осени 2023.