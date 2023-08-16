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Стиль життя

Антитренди осені 2023: п'ять моделей джинсів, які краще заховати подалі

джинси, антитренди 2023 року
Фото: Getty Images

Кожну з представлених в антитрендах моделей успішно можна замінити більш вдалим варіантом.

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Джинси — одна з найбільш затребуваних речей гардероба. Уже багато років вони не втрачають своїх позицій, і єдине, що змінюється від сезону до сезону — тільки фасон. Раніше Фокус вже розповідав, які моделі будуть популярні до кінця року, а тепер подивився на джинсові антитренди осені. Представляємо вам п'ять моделей джинсів, які носити восени 2023 року буде ознакою поганого смаку.

Рвані джинси з хаотичними дірками

Рвані джинси з величезними або асиметричними дірками буквально звели з розуму мільйони модниць по всьому світу, і дійшло до того, що найчастіше дірок на таких штанях було більше, ніж тканини. Осінь 2023 — не час для експериментів, оскільки тенденція повернення до стриманих нульових не оминула і цю річ. Тому — жодних величезних дірок. Якщо вже дуже хочеться, то можна обзавестися парою штанів з деніму з акуратними порізами, але не більше. Кілька широких надрізів із зовнішнього боку стегна матимуть свіжий і небанальний вигляд. А дірки, особливо на колінах, краще залишити в минулому.

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Такі джинси краще замінити моделями з акуратними прорізами із зовнішнього боку стегна
Фото: shafa.ua

Джинси з колготами

Якщо антитрендом стали джинси з великими дірками, то логічно, що і це модне явище теж відходить у минуле. Багато хто, напевно, пам'ятає, як модно було носити колготи у велику сітку або з не менш великим малюнком під джинси так, щоб крізь прорізи або пориви їх було видно. Осінь 2023 такий тренд відкидає категорично. Стилісти рекомендують носити цікаві колготки зі спідницями та сукнями, а якщо хочеться модні джинси з чимось таким, купіть такі штани з принтом, що зараз входить у моду.

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Колготки восени 2023 року краще носити з сукнями та спідницями
Фото: tkaner.com

Джинси з блискітками

Ще недавно багато любительок виблискувати обирали джинси, щедро всипані блискітками або паєтками. Однак зараз краще цього не робити, оскільки подібні штани вважаються пережитком минулого й ознакою несмаку. Модні експерти радять обирати прямі однотонні джинси з нитками зі стразів: вони можуть бути пришиті по краю передніх кишень. Такі чудово пасуватимуть як на щодень, так і на свята з блискучим топом і великими прикрасами.

антитренди, джинси антитренди, антитренди осінь 2023 Fullscreen
Прикрашені стразами та блискітками джинси краще заховати подалі

Джеггінси

Джеггінси — щось середнє між лосинами і джинсами скінні, які користуються популярністю у дуже багатьох жінок. Однак восени 2023 року вони матимуть вкрай недоречний і дешевий вигляд. Річ у тім, що їх виготовляють з м'якшої тканини, яка чудово підкреслює не тільки принади фігури, а й її недоліки на кшталт целюліту. Якщо подобається обтисле, то краще вже зупинити вибір на джинсах скінні. Вони теж не є трендом осені 2023 року, проте за умови грамотного підбору моделі та стилізації можуть стати базовою річчю гардероба на найближчі місяці.

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Джеггінси підкреслюють не тільки переваги, а й недоліки фігури
Фото: svitstyle

Джинси-банани

Попри велику любов молоді до цієї моделі, восени 2023 року вона вже не є актуальною. Такі джинси ще більш-менш пасують власницям довгих струнких ніг, проте дівчатам і жінкам нижчого зросту вони додають об'єму в стегнах через свій крій. Як модну альтернативу краще вибрати прямі класичні джинси або ж з невеликим розкльошуванням до низу.

антитренди, джинси антитренди, антитренди осінь 2023 Fullscreen
Джинси-банани візуально обтяжують стегна
Фото: Wildberries

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав головні тренди осені 2023 року.