Андре Тан назвал 5 главных модных трендов осени 2023 (фото)

Мода осени 2023 – это вещи из нулевых, женственные продуманные образы и выбор в пользу комфорта.

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Через две недели календарная осень вступит в свои права, а это значит, что пора еще раз пересмотреть свой гардероб в преддверии сентября и посмотреть, имеются ли там вещи, которые будут очень популярными следующие месяцы. Что можно достать с антресолей, а что купить, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан в Instagram, назвав главные модные тренды осени 2023.

Монохром

Осенью 2023 наиболее стильно и выигрышно будут выглядеть однотонные ансамбли или одного цвета с небольшой разницей в оттенках. Среди самых популярных цветов – черный, серый, коричневый, бежевый и бордовый.

"Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть. Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета", – рекомендует модельер.

Вещи в стиле нулевых

Если в 2000-ых вы не успели поносить самые модные брюки, куртки или рубашки, то самое время доставать их из глубин шкафа или же отправляться на шопинг. По словам Андре Тана, весь этот год пронизан влиянием нулевых, и осень 2023 – не исключение. Будут популярны широкие штаны-карго, кардиганы, украшенные пуговицами, куртки-мотоциклетки. Особое внимание стоит уделить и аксессуарам. Тан советует присмотреться к футуристическим очкам, массивным украшениям и блестящим сумкам.

Фактурная кожа

Кожа – главный материал, которым удивляли дизайнеры. Осенью-зимой кожа почти всегда входит в список актуальных трендов, но каждый раз с собственными нюансами. На этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий, с вышивкой или стежкой.

Костюмы в полоску

Ансамбль в полоску, будь то брючный или пиджак с юбкой – одна из главных вещей в гардеробе на осень 2023.

"Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно", – подчеркнул Тан.

Высокие сапоги

Изысканные высокие сапоги – в трендах осени 2023. Оптимальная высота – до колен. Такие сапоги не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.

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