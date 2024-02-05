Майли Сайрус появилась с бойфрендом и в "голом" платье на "Грэмми-2024" (фото)
Артистка одержала победу в номинации "Запись года". Ее хит "Flowers" признали лучшим из лучших критики в музыкальной отрасли.
31-летняя американская певица Майли Сайрус привлекла внимание публики на церемонии "Грэмми-2024", когда забирала свою награду. Об этом пишет People.
Звезда сцены и ее бойфренд Макс Морандо совершили редкий выход на публику и поцеловались на 66-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми".
Пару заметили за их столиком. Барабанщик надел черный классический костюм, который соединил с белой рубашкой. Тем временем Майли сменила несколько эффектных образов за вечер.
В частности, она выходила на сцену в темном атласном платье на одно плечо.
Также исполнительница спела свой хит "Flowers", который признали лучшей записью года, в блестящем платье с бюстье.
А на красной дорожке бывшая жена актера Лиама Хемсворта позировала в "голом" платье Maison Margiela, дополнив наряд парой золотых туфель на каблуках от Maison Margiela x Christian Louboutin. Она сделала массивную укладку волос и легкий вечерний макияж.
Еще одним образом звездного вечера стал черный комбинезон с вырезом в зоне декольте.
Во время выступления она вспомнила о своей большой победе, изменив текст в своем хите на "Я только что выиграла свое первое Грэмми".
Сайрус и Морандо, который является барабанщиком группы Liily, впервые были связаны в 2021 году. Они держали свои отношения подальше от внимания публики, но источники сообщили, что пара была друзьями до того, как они начали встречаться.
Напомним, Майли Сайрус продемонстрировала фигуру в черном бикини.
Также Фокус писал об истории отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.