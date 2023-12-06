Тейлор Свіфт дала рідкісний коментар про свій новий роман

Про нове захоплення зірки сцени стало відомо восени 2023 року.

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33-річна американська співачка Тейлор Свіфт порушила мовчання про свій роман з футболістом Тревісом Келсі, 34. Про це пише Time.

Напередодні артистка була визнана Людиною року за версією Time — і скористалася можливістю розповісти про свої стосунки з гравцем НФЛ.

Тейлор пригадала, як вони зустрілися на Missouri Eras Tour, проте не змогли обмінятися номерами телефонів.

Співачка розповідає: "Одразу після цього ми почали тусуватися. Таким чином, ми фактично мали значну кількість часу, про який ніхто не знав, за що я вдячна, тому що ми мали змогу пізнати одне одного".

Тейлор Свіфт

Знаменитість підтвердила, що вони "були парою" до того часу, коли вона потрапила в заголовки, відвідавши гру Kansas City Chiefs у вересні.

"Я думаю, що деякі люди думають, що бачили наше перше побачення під час цієї гри? Ми ніколи не були б настільки психічними, щоб так важко почати перше побачення", — зазнається Людина року.

"Коли ви говорите, що стосунки публічні, це означає, що я буду бачити, як він робить те, що йому подобається, ми показуємося одне одному, інші люди поруч, і нам байдуже. Навпаки, ви повинні докласти величезних зусиль, щоб переконатися, що ніхто не дізнається, що ви з кимось зустрічаєтеся. І ми просто пишаємося одне одним", — додала Тейлор.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі Фото: Getty Images

Зокрема, Тейлор зазначила, що вважає футбол "чудовим" видом спорту, за яким вона "сумувала" все своє життя.

Навесні 2023 Свіфт розійшлася з актором Джо Елвіном після шести років стосунків. Згодом артистка почала зустрічатися зі співаком Метті Гілі, проте за кілька місяців також закінчила цей роман.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт стала Людиною року, за версією Time.

Також Фокус писав про найвідоміші хіти Тейлор Свіфт.