Найбагатша жінка-музикантка в історії США: Топ-5 знаменитих хітів Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт було названо людиною року за версією журналу Time 2023 року, обійшовши Сі Цзіньпіна, голлівудських страйкарів, прокурорів Трампа і навіть Сема Альтмана.

Американська співачка Тейлор Свіфт була названа журналом TIME людиною року. І щоб підкреслити її внесок у мистецтво і культуру, журнал відзначив її персону одразу кількома обкладинками. На одній Тейлор позує зі своїм котом Бенджаміном Баттоном, на другій — у вечірній сукні, а на останній — у джинсовій сорочці та куртці, це вбрання віддає данину поваги її музиці в стилі кантрі.

Тейлор Свіфт, фільм "Барбі", голлівудські страйкарі, Сі Цзіньпін, Сем Альтман, засновник і генеральний директор OpenAI, прокурори Дональда Трампа, російський президент Володимир Путін, король Чарльз III і голова Федеральної резервної системи Джером Павелл увійшли до шорт-листа. Але Тейлор Свіфт обійшла їх усіх.

"Обрана людина, як правило, була правителем традиційних сфер влади, часто була політиком, або титаном промисловості. І все ж людина, чий винятковий вплив проявлявся протягом 2023 року, не була політиком, або промисловцем. Тейлор Свіфт знайшла спосіб подолати кордони і стати джерелом світла... Свіфт — рідкісна людина, яка є водночас письменницею і героєм своєї власної історії", — пише головний редактор Time Сем Джейкобс.

Сьогодні вранці Джейкобс розповів про вибір журналу в програмі Today на каналі NBC, сказавши: "Вибрати одну людину, яка представлятиме вісім мільярдів людей на планеті, — непросте завдання. Ми вибрали варіант, який символізує радість".

За його словами, досягнення Свіфт як художника — в культурному, критичному і комерційному плані — настільки численні, що переказувати їх, здається, майже недоречним.

Щорічний вибір Time відзначає людину, групу або концепцію, які справили найбільший вплив на світ за попередні 12 місяців.

В інтерв'ю, включеному до випуску журналу Time "Людина року", Свіфт каже: "Це схоже на момент прориву в моїй кар'єрі, що стався в 33 роки".

Біографія Тейлор Свіфт

Тейлор народилася у Вест-Редінгу, штат Пенсильванія. У сім'ї біржового брокера і брухтохазяйки. Її назвали на честь виконавця й автора пісень Джеймса Тейлора. Тейлор на творчість надихала її бабуся Марджорі, яка була оперною співачкою. Її знімок тепер посідає почесне місце у квартирі Свіфт, так само, як лялька Барбі, що зображає співачку Стіві Нікс, і автограф Пола Маккартні в рамці.

У ранньому інтерв'ю співачка розповіла, що почала захоплюватися театральним мистецтвом ще до того, як почала займатися музикою. Вона з дитинства брала участь у театральних постановках, а в 11 років перемогла в міському конкурсі талантів за виконання пісні Ліенн Раймс "Big Deal".

У 12 років вона навчилася грати на гітарі, у 14 почала професійно займатися музикою, а вже 2005 року підписала контракт із незалежним лейблом Big Machine Records. 2019 року музичний лейбл Machine Records продав права на шість перших альбомів Свіфт компанії Ithaca Holdings. Співачка відмовилася брати участь в угоді. Замість цього вона перезаписала всі треки і повернула собі свою музику.

Свіфт продала понад 200 мільйонів платівок у світі і є однією з найбільш продаваних музикантів, співачкою, яку найбільше прослуховують на платформі Spotify, і єдиною артисткою, у якої п'ять альбомів було продано накладом понад мільйон копій у перший тиждень у США. У неї 12 нагород "Греммі", а її статки оцінюють у мільярд доларів, що робить її найбагатшою жінкою-музикантом і першою в історії США мільярдеркою, для якої музика є єдиним основним джерелом доходу. Її фанатів називають "свіфтіз" (Swifties), і вони кажуть, що секрет популярності Тейлор Свіфт у тому, що "вона добре вміє донести свій особистий досвід до мільйонів людей".

"Коли я слухаю її пісні, я думаю про те, через що пройшов я, а не про те, через що пройшла вона", — каже один із фанатів. Її концертний тур The Eras Tour збирав десятки тисяч фанатів і навіть спровокував невеликий землетрус. І хоч нелегко вибрати найкращі пісні Тейлор Свіфт, Фокус постарався вибрати Топ-5 хітів співачки.

Топ-5 хітів Тейлор Свіфт

You Belong With Me

Це третій сингл із другого альбому "Fearless" Свіфт. Вона сама написала пісню і творіння юної співачки стало хітом. Сингл досяг 2 позиції в Billboard Hot 100, отримав чотири рази платиновий статус, а також кілька номінацій на премію "Греммі". Відеокліп отримав кілька нагород, зокрема MTV Video Music Awards за "Найкраще жіноче відео".

You Belong With Me

Тейлор розповідала, що на написання пісні її надихнула сварка її друга з його дівчиною по телефону. І кліп розповідає історію в дусі класичних молодіжних ромкомів: непопулярна в школі дівчина намагається пояснити своєму другові, що він їй подобається. Молодого чоловіка, в якого за сюжетом закохана Тейлор, зіграв американський актор Лукас Тілл.

Я знав, що у тебе проблеми

Ця пісня була написана Тейлор для четвертого студійного альбому виконавиці Red. І вона називала її найулюбленішою в альбомі. Шанувальникам вона сподобалася так само, як і самій Тейлор Свіфт. На Youtube її переглянули пів мільярда разів і три мільйони разів поставили "лайк".

Я знав, що у тебе проблеми

Співачка говорила, що це пісня про розчарування в самій собі і про те, як це завести стосунки з кимось, хто від самого початку "був проблемою". Таблоїди негайно припустили, що цей трек звернений до колишнього хлопця Свіфт — Джона Мейєра, або про Гаррі Стайлза. Але вона ці чутки не підтвердила. Але й не спростувала.

Антигерой

Головний сингл з альбому Midnights (2022) дебютував на вершині Hot 100 і залишався там упродовж шести тижнів, доки сезонна класика Мераї Кері "All I Want for Christmas Is You" не скинула його з вершини чарту. Але пізніше він повернувся на вершину і протримався на домінуючому місці ще два тижні.

Антигерой

Тейлор говорила в інтерв'ю, що це "одна з моїх улюблених пісень, які я коли-небудь писала". "Я дійсно не думаю, що раніше я так глибоко занурювалася у свою невпевненість у собі. Я багато борюся з думкою, що моє життя некероване, і, не хочу здатися надто похмурою, я просто борюся з думкою, що не відчуваю себе особистістю", — говорила вона, описуючи трек, як путівник по всьому, що вона в собі ненавидить. Але також хіт розповідає про те, як змиритися з власними недоліками, а також про те, як прийняти себе таким, яким ти є. Цікаво, але труну для кліпу купили в компанії Titan Casket, яка працює в дух штатах США. Модель стала хітом продажів.

Пустий простір

Хіт Blank Space провів сім тижнів на вершині Hot 100. І це один із найпопулярніших кліпів співачки на Youtube: у нього понад 3 мільярди переглядів. Кліп зняв знаменитий кліпмейкер Джозеф Кан, який створив відео "Without Me" для Емінема і "Toxic" для Брітні Спірс.

Пустий простір

Кліп і пісня стали іронією Тейлор Свіфт над таблоїдами, які бурхливо обговорювали її особисте життя, приписуючи їй численних бойфрендів, наречених і коханих. За сюжетом: Тейлор виконує роль дівчини, яка впадає в шаленство, коли підозрює свого ідеального хлопця в невірності. Роль коханого Тейлор виконав манекенник Шон О'Прай, а кліп знімали в історичних маєтках Вулворт і Охека.

Shake It Off

Найпопулярніший хіт Тейлор Свіфт, фраза з якого: "And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate" стала крилатою. На Youtube у нього понад 3,3 мільярда переглядів. Тейлор написала пісню для свого п'ятого студійного альбому 1989 року, який вона рекламувала як свій перший поп-альбом.

Shake It Off

Як і більшість пісень співачки — слова пісні автобіографічні. Вона стикалася з хейтом, або ненавистю, у міру того, як зростала її популярність і, за її словами, намагалася не звертати увагу на негатив і забути його (Shake It Off). Кліп зняли з численними відсиланнями до поп-культури: до фільму "Чорний лебідь", творчості Майлі Сайрус і навіть до образу Одрі Хепберн у фільмі 1957 року "Кумедна мордочка". Але хейтери нікуди не поділися: критики називали слова пісні "занадто поверхневими" і "слабкими", співачку звинувачували в расизмі, а кліп визнали "неоригінальним".

Нагадаємо, роком раніше титул "Людини року" за версією журналу TIME отримав президент Володимир Зеленський і "український дух". Тоді пояснювали, що нагороду присудили "за доказ того, що мужність може бути настільки ж заразною, як і страх". І за те, що спонукає людей і народи об'єднуватися для захисту свободи, за нагадування світові про крихкість демократії та миру.